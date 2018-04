Declaratia cu care Rivaldo ii va enerva pe fanii Barcelonei: "Eliminarea lor din Champions League e buna pentru fotbal!" Motivul pentru care a spus asta

Fostul star al Barcelonei a avut o declaratie neasteptata dupa ce AS Roma a scos-o pe Barca din UEFA Champions League.

Rivaldo considera ca eliminarea din UEFA Champions League a Barcelonei in fata celor de la AS Roma este "buna pentru fotbal". AS Roma a reusit sa castige pe propriul teren cu 3-0 in fata Barcei dupa ce pierduse cu 4-1 in mansa tur. Lui Rivaldo i-a parut rau ca Real nu a fost si ea eliminata de Juventus.

"Ce s-a intamplat e foarte interesant. Din moment ce am jucat la Barcelona si sunt un fan al echipei, sunt trist de ce s-a intamplat. Dar trebuie sa intelegem nivelul de pregatire al celorlalte echipe si ca fotbalul nu mai este legat doar de Barcelona si Real Madrid.



Real Madrid era si ea sa fie eliminata. Este bine pentru fotbal si pentru cluburi, sa nu se simta inferioare fata de acestea. Ceea ce Juve si Roma au reusit, nu cred ca va mai spune nimeni ca Real Madrid a castigat deja Champions League" a spus Rivaldo, citat de Four Four Two.