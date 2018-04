PRIMUL CAP care cade dupa eliminarea Barcei din Champions League! Omul considerat vinovat pentru dezastrul din acest sezon!

Sefii Barcei au gasit vinovatul pentru ratarea calificarii in semifinalele Ligii Campionilor.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Barca a investit peste 400 de milioane de euro in ultimii ani in transferuri, insa echipa nu s-a mai apropiat de finala Ligii Campionilor.

Cu Valverde pe banca, Barca a dominat campionatul intern, insa echipa a esuat lamentabil dupa 4-1 in tur cu As Roma in sferuri.

Presedintele Bartomeu il considerat drept principal vinovat pe directorul sportiv Robert Fernandez, omul care a facut transferurile din 2015 pe Camp Nou.

Conducerea Barcei ii reproseaza ca a facut transferuri gresite, iar Valverde s-a bazat tot pe vechea garda in acest timp.

In locul lui Puyol, Alves, Pedro sau Xavi, Robert i-a adus pe Umtiti, Digne, Denis Suárez, Alcácer si André Gomes, jucatori fara impact in jocul Barcei. Doar Umtiti e titular, insa fundasul francez a scazut mult in ultima perioada.

Mai mult, Robert este responsabil si pentru suma uriasa cheltuita pentru transferul lui Dembele, jucator care trebuia sa-l faca uitat pe Neymar. Acesta s-a accidentat, insa si atunci cand a fost apt nu s-a ridicat la pretentiile catalanilor.

Marca scrie ca Barcelona a decis sa nu-i prelungeasca contractul lui robert Fernandez din acest motiv, iar in locului e favorit sa vina Jordi Cruyff. Fiul legendarului Cruyff a decis sa plece de la Maccabi si ar fi interesat de un post in cadrul clubului unde tatal sau este legenda.