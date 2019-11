Decizie fara precedent din partea UEFA! Finala Champions League nu se mai joaca in Europa! Unde vor sa o mute

Uefa a luat o decizie cu privire la finala Champions League.

Finala Champions League din 2024 nu se va mai juca in Europa, anunta presa internationala. Cei de la UEFA vor sa organizeze finala din acel an la New York, iar daca propunerea va fi acceptata, va fi pentru prima oara in istorie cand finala celei mai tari competitii din fotbal va fi organizatat in afara Europei. Stadionul pe care ar urma sa se joace este "Metlife" cu o capacitate de 82 de mii de locuri.

Urmatoarele finale Champions League vor avea loc in Istanbul, Sankt Petersburg, Munchen si Londra.