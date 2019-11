"VAR este un rahat!" Declaratie SOCANTA a unui antrenor dupa ce echipa sa a primit 2 goluri in ultimele 5 minute! Situatie controversata in Champions League

Scandal la meciul Dinamo Zagreb - Sahtior 3-3.

Dinamo Zagreb a intrat in prelungirile partidei cu un avans de doua goluri, scorul de pe tabela in acel moment fiind 3-1 pentru echipa gazda. Lucrurile au luat o turnura neasteptata si in minutul 90+3, fostul jucator al Gloriei Bistrita, Junior Moraes a redus din diferenta. Punctul culminant a venit in minutul 90+8, cand cu ajutorul VAR, Sahtior a beneficiat de o lovitura de la 11 metri. Tete a reusit sa inscrie si fosta echipa a lui Mircea Lucescu a obtinut un punct in deplasarea din Croatia.

La finalul meciului antrenorul celor de la Zagreb a luat foc:

"Meritam sa castigam, am fost mai buni. Ii felicit pe baieti. Primul gol pe care l-am primit nu a fost spectaculos pe teren. Nu numai apararea noastra, dar si conexiunea a picat. Dupa ce am primit golul am schimbat sistemul in 4-2-3-1. VAR este un rahat, am spus-o si o repet. Omoara fotbalul si emotiile", a spus Nenad Bjelica la finalul partidei.

Dinamo Zagreb si Sahtior Donetk se lupta pentru locul 2 in Grupa C, in care se mai afla Manchester City si Atalanta. City este lider cu 10 puncte, iar Dinamo Zagreb si Sahtior au cate 5 puncte. Ultima in clasament este Atalanta cu un singur punct.

Dinamo Zagreb's manager wasn't holding back! ???????? pic.twitter.com/1uKepNgtcL — Goal Singapore (@Goal_SG) November 7, 2019