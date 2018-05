"Cum a putut sa rateze de acolo?!" James Rodriguez a avut ocazia SEZONULUI in UEFA Champions League! Cum a trimis din 2 metri

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

James Rodriguez a avut cea mai mare ocazie in prima repriza a partidei dintre Real Madrid si Bayern Munchen. Jucatorul columbian imprumutat de Real pentru 2 ani la Bayern a fost la un pas sa incrie in minutul 32 din fata portii insa a trimis peste!

Daca inscria James, Bayern ar fi reusit sa egaleze scorul pe dubla mansa dupa doar o treime din meciul de pe Bernabeu! Si cei de la Bayern s-au intrebat pe pagina oficiala de Twitter cum a putut sa rateze James din acea pozitie.



Oh lawdy lawd ???? @jamesdrodriguez SO close to firing us back in front! ????

(34') #PACKMAS #RMAFCB 1-1 pic.twitter.com/8qE8vcy0Fr