Cristiano Ronaldo recunoaste: e obsedat de finala UEFA Champions League! "Nu imi doresc decat sa castigam sambata, nimic altceva!"

Golgheterul all-time din UEFA Champions League se pregateste de o noua finala - poate fi al 5-lea triumf al lui Cristiano Ronaldo in aceasta competitie!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Cristiano Ronaldo are un nou sezon fantastic in UEFA Champions League - a devenit primul jucator din istorie care inscrie in toate meciurile din faza grupelor si are, in total, 15 goluri in actuala stagiune. Sambata se va duela in finala de pe stadionul Olimpic din Kiev cu tripleta fantastica a lui Liverpool: Firmino-Salah-Mane, cea care a marcat in total 29 de goluri in acest sezon al competitiei!

Invitat la emisiunea El Chiringuit de Jugones, Cristiano Ronaldo a trecut prin testul lui edu Aguirre. Ronaldo a dezvaluit care este serialul preferat, faptul ca adora sa se uite la documentare, ce tip de muzica asculta si superstitiile sale de dinainte de meciuri.

Intrebat care este cea mai mare dorinta a lui, Ronaldo a raspuns fara ezitari: "Imi doresc sa castigam Champions League sambata. Nu e important daca marchez. Cel mai important este sa castigam" a recunoscut Ronaldo.