"L-ai schimba pe Cristiano Ronaldo cu Mo Salah?" Raspunsul neasteptat dat de Zinedine Zidane

Cristiano Ronaldo si Mohamed Salah au marcat cate 44 de goluri in acest sezon.

Finala UEFA Champions League va avea loc sambata pe stadionul Olimpic din Kiev intre Real Madrid si FC Liverpool iar multi considera ca va fi si un duel la Balonul de Aur intre Cristiano Ronaldo si Mohamed Salah. Ambii jucatori au inscris 44 de goluri in acest sezon, Ronaldo fiind golgheterul UEFA Champions League in acest sezon.

Intrebat daca l-ar schimba pe Cristiano Ronaldo pentru Mo Salah, Zidane a raspuns: "Nu. Nu l-as schimba pe Cristiano si pe niciunul dintre jucatorii mei. Cristiano, mai ales. Este cel mai bun, va fi mereu cel mai important.



Sunt calm pentru ca asta e natura, asta sunt eu. E mai bine sa-l ai pe Cristiano alaturi de tine pentru ca demonstreaza ce poate in fiecare an. Cred ca un jucator stie cand are un moment mai delicat, insa pentru el (Cristiano Ronaldo) e fix invers. Cand nu inscrie intr-un meci, tot stie ca poate sa marcheze in urmatoarele 3-4 meciuri. Stie ca va ajunge in acea situatie, poate sa faca fata presiunii. Unii jucatori nu fac fata presiunii. Pentru el, e exact invers. Cu cat e mai mare presiune, cu cat e mai criticat, cu atat joaca mai bine.



Cum poate sa spuna cineva ca Liverpool are mai multa <<foame>> decat noi? Avem sansa sa castigam pentru a 3-a oara. Ceea ce are acest club este dorinta de a ridica trofeul. Nimeni nu poate spune ca isi doreste mai mult ca noi. Multi jucatori n-au evoluat in finala, si ce? Vor muri pe teren pentru a castiga finala si trebuie sa fim pregatiti pentru asta.



Oamenii vorbesc despre cei trei din atac sau ca sunt probleme in defensiva. Insa sunt o echipa si au ajuns in finala fiind o echipa. Trebuie sa le cautam punctele vulnerabile si sa le exploatam. Nu ne temem de nimic. In ultimele 3 meciuri (din competitie) am jucat cu cei mai buni din Europa. De aceea este foarte util sa ai dificultati pe parcursul unui sezon.



Alegerea unui prim 11 deja imi provoaca batai de cap. Poate ca nu sunt cel mai bun tactician, insa am alte calitati, precum pasiunea si motivatia, lucruri care sunt mai importante" a declarat Zinedine Zidane in conferinta de presa de astazi.