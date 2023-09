Bukayo Saka, primul gol în UEFA Champions League chiar la primul său meci în competiție! De când nu mai marcase Arsenal în UCL 

Meciul de pe Emirates Stadium a început în forță pentru „tunari”, care au deschis scorul în minutul 8, prin Bukayo Saka. Tânărul fotbalist a profitat de eroarea portarului, care a respins balonul șutat de Odegaard de la distanță, și a înscris.

Tot Saka i-a pasat decisiv și lui Trossard, în minutul 20, dublând astfel avantajul de pe tabelă, la primul meci al lui Arsenal la revenirea în UEFA Champions League. Vicecampioana Angliei a mai „lovit” o dată, prin Gabriel Jesus, în minutul 38.

Reușita tânărului fotbalist englez este cu atât mai specială cu cât este debutul său în UEFA Champions League. Mai mult decât atât, Bukayo Saka este și cel care a marcat primul gol al lui Arsenal în cea mai importantă competiție intercluburi din 2017.

