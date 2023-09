După două sezoane dezamăgitoare în cupele europene, FC Barcelona are obiective importante, dorindu-și să aibă un parcurs cât mai lung în UEFA Champions League.

Starul portughez a jucat primul meci din postura de titular în La Liga, cu Betis Sevilla, când a reușit să marcheze în minutul 25.

Evoluția spectaculoasă a fotbalistului de 23 de ani a continuat și în UEFA Champions League. În partida cu Antwerp, Joao Felix a înscris de două ori și a oferit un assist lui Robert Lewandowski. De altfel, atacantul polonez a bifat o bornă importantă în cariera sa, marcând al 100-lea gol în cupele europene.

⚽️1⃣0⃣0⃣ goals in UEFA club competitions for Lewy! #UCL pic.twitter.com/FJt1D88QMo

Presa din Spania anunță că jucătorul nu a fost interesat deloc de partea financiară a mutării, iar din partea celor de la FC Barcelona va primi doar 400.000 de euro pentru întreg sezonul, urmând că Atletico Madrid să mai plătească un anumit procent, în jur de 1,5 milioane de euro.

Ca o comparație, salariul din partea catalanilor este puțin mai mare decât primesc Florinel Coman și Vlad Chiricheș, la FCSB, pentru un sezon, fiecare având 30.000 de euro pe lună.

João Felix scored his FIRST goal in Champions League since FEBRUARY 2022 ????⚽ pic.twitter.com/PndNctyCiA