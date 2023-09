Xavi, în extaz după victoria cu 5-0 în fața lui Antwerp, în primul meci din grupele Champions League: „Sunt impresionat!”

După o victorie lejeră în prima etapă a celei mai prestigioase competiții continentale, antrenorul catalan a lăudat evoluția echipei sale. Barcelona a învins Amberes cu scorul de 5-0, același rezultat obținut și în meciul din weekend împotriva lui Betis.

„Sunt extrem de mulțumit și fericit. Este un 5-0, dar mai presus de scor, sunt impresionat de modul în care jucăm, cum înțelegem jocul... Sâmbătă și astăzi am atins cel mai înalt nivel de când sunt antrenor. Este calea pe care trebuie să o urmăm. Avem jucători noi care au adus un plus de valoare echipei, dar în general am progresat. Este o mândrie să-i văd pe băieți jucând, dar trebuie să continuăm să ne dezvoltăm”, a declarat Xavi.

Xavi, încântat de achizițiile din această vară

Antrenorul catalan a lăudat, de asemenea, achizițiile recente ale echipei, menționând că Joao Félix, João Cancelo și Ilkay Gündogan aduc un plus de valoare echipei. El a subliniat că jocul în interiorul careului și legătura dintre jucători sunt cheia succesului echipei în această perioadă.

Xavi a menționat, de asemenea, că Barcelona își dorește să rămână constantă în performanțe și să obțină cât mai multe victorii, indiferent de scorul final. El a subliniat importanța păstrării porții intacte meci de meci și a precizat că echipa a înțeles bine conceptul de pressing avansat și de circulație a mingii.

Despre următorul meci al echipei în Champions League, Xavi susținut că va avea o misiune dificilă în deplasarea de la Porto, dar că obiectivul este să avanseze în faza următoare a competiției și, dacă este posibil, să termine pe primul loc în grupă.