Marți și miercuri, de la orele 19:45 și 22:00, se joacă primele meciuri din faza grupelor Champions League, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Marți, cap de afiș este Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, iar partida FC Barcelona - Royal Antwerp va fi arbitrată la centru de românul Radu Petrescu.

Întrebat la conferinţa de presă despre înfrângerea suferită vineri de Paris Saint-Germain pe Parc des Princes, PSG - Nice 2-3, Edin Terzic, antrenorul celor de la Borussia Dortmund, a răspuns:

"Sigur că noi am analizat meciul şi am văzut că Nice a jucat foarte bine, a făcut un presing foarte agresiv şi s-a apărat bine. PSG a avut multe dificultăţi, am încercat mult să vedem cum să-i oprim.

Va trebui să fim cât mai agresivi şi să nu lăsăm spaţiile deschise cu care PSG se simte bine. Fiecare greşeală ne va costa un gol.

Dacă nu există echilibru, va fi greu s-o învingem pe PSG. Ştim că PSG are un joc foarte dominator şi în Ligue 1, iar noi în Bundesliga vedem că e greu să ai întotdeauna mingea".

Meciurile de marţi din prima etapă a grupelor Champions League

Grupa E

22:00 Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow

22:00 Lazio Roma - Atletico Madrid

Grupa F

19:45 AC Milan - Newcastle United

22:00 Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

Grupa G

19:45 Young Boys Berna - RB Leipzig

22:00 Manchester City - Steaua Roşie Belgrad

Grupa H

22:00 FC Barcelona - Royal Antwerp (meci arbitrat de Radu Petrescu)

22:00 Şahtior Doneţk - FC Porto

Meciurile de miercuri din prima etapă a grupelor Champions League

Grupa A



19:45 Galatasaray Istanbul - FC Copenhaga

22:00 Bayern Munchen - Manchester United

Grupa B

22:00 Arsenal - PSV Eindhoven

22:00 Sevilla - Lens

Grupa C

22:00 Real Madrid - Union Berlin

22:00 Sporting Braga - Napoli

Grupa D

22:00 Benfica Lisabona - Red Bull Salzburg

22:00 Real Sociedad - Inter Milano