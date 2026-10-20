Bornă negativă atinsă de Barcelona în prima repriză cu PSG!

Bornă negativă atinsă de Barcelona în prima repriză cu PSG! Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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PSG - Barcelona, duel contând pentru etapa a treia din grupa unică a Ligii Campionilor, este redat LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro, astăzi, de la 22:00.

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Din articol

Catalanii au fost asediați de parizieni în prima parte a jocului. Barcelona a încasat 10 șuturi pe spațiul porții în prima repriză de la PSG. 

Barcelona, record negativ contra lui PSG în prima repriză

A fost cel mai mare număr de șuturi pe spațiul porții catalanilor în prima parte a jocului, cel puțin din sezonul 2003-2004 încoace, potrivit statisticienilor de la OptaJose.

Cu toate acestea, PSG a înscris doar un singur gol. În minutul 38, Desire Doue a deschis scorul cu un șut de la aproximativ 20 de metri, din poziție centrală, din pasa lui Joao Neves, după o pasă greșită a lui Lamine Yamal.

Imagini din PSG - Barcelona

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Echipele de start:

  • PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos (C), Pacho, L. Hernandez - Vitinha, J. Neves, F. Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
  • Rezerve: Chevalier, Mouak - L. Beraldo, Zabarnyi, F. Torres, Akliouche, Digne, Godts, Mayulu, Dro Fernandez, Zaire-Emery, Ndjantou
  • Antrenor: Luis Enrique

  • Barcelona (4-2-3-1): J. Garcia - Cancelo, Cubarsi, G. Martin, Espart - Bernal, Pedri - Yamal, Olmo, Gordon - Raphinha (C)
  • Rezerve: Szczesny, Livakovic - Balde, Farinas, Gavi, Fermin, G. Jesus, Adeyemi, Rodri, F. De Jong, Abdelkarim, A. Campos
  • Antrenor: Hansi Flick
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
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