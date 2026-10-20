Bornă negativă atinsă de Barcelona în prima repriză cu PSG!

Catalanii au fost asediați de parizieni în prima parte a jocului. Barcelona a încasat 10 șuturi pe spațiul porții în prima repriză de la PSG.

Barcelona, record negativ contra lui PSG în prima repriză

A fost cel mai mare număr de șuturi pe spațiul porții catalanilor în prima parte a jocului, cel puțin din sezonul 2003-2004 încoace, potrivit statisticienilor de la OptaJose.

Cu toate acestea, PSG a înscris doar un singur gol. În minutul 38, Desire Doue a deschis scorul cu un șut de la aproximativ 20 de metri, din poziție centrală, din pasa lui Joao Neves, după o pasă greșită a lui Lamine Yamal.