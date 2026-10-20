Starul lăsat pe bancă la PSG - Barcelona! Echipele de start

Starul lăsat pe bancă la PSG - Barcelona! Echipele de start Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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PSG - Barcelona, duel contând pentru etapa a treia din grupa unică a Ligii Campionilor, va fi redat LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro, astăzi, de la 22:00.

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RodriBarcelonaPSGLiga CampionilorHansi Flick
Din articol

Hansi Flick, antrenorul oaspeților, a decis să îl lase pe bancă pe Rodri, Balonul de Aur din 2024 și cel mai bun jucător de la Cupa Mondială din 2026.

Rodri, pe bancă la PSG - Barcelona

Locul său în primul 11 a fost luat de Marc Bernal, un mijlocaș central în vârstă de 19 ani puțin mai ofensiv decât Rodri (30 de ani).

Rodri

  • Rodri 13
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Fostul „închizător” al lui Manchester City a fost menajat de către Flick din cauza unor probleme musculare.  

Echipele de start

  • PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos (C), Pacho, L. Hernandez - Vitinha, J. Neves, F. Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
  • Rezerve: Chevalier, Mouak - L. Beraldo, Zabarnyi, F. Torres, Akliouche, Digne, Godts, Mayulu, Dro Fernandez, Zaire-Emery, Ndjantou
  • Antrenor: Luis Enrique

  • Barcelona (4-2-3-1): J. Garcia - Cancelo, Cubarsi, G. Martin, Espart - Bernal, Pedri - Yamal, Olmo, Gordon - Raphinha (C)
  • Rezerve: Szczesny, Livakovic - Balde, Farinas, Gavi, Fermin, G. Jesus, Adeyemi, Rodri, F. De Jong, Abdelkarim, A. Campos
  • Antrenor: Hansi Flick
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
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