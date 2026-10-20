Starul lăsat pe bancă la PSG - Barcelona! Echipele de start

Hansi Flick, antrenorul oaspeților, a decis să îl lase pe bancă pe Rodri, Balonul de Aur din 2024 și cel mai bun jucător de la Cupa Mondială din 2026.

Rodri, pe bancă la PSG - Barcelona

Locul său în primul 11 a fost luat de Marc Bernal, un mijlocaș central în vârstă de 19 ani puțin mai ofensiv decât Rodri (30 de ani).