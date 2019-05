Veste INCREDIBILA pentru o echipa importanta din Romania! FIFA a suspendat sanctiunea! Ce anunt au facut oficialii FRF!

FIFA a decis sa suspende sanctiunea pentru Pandurii Targu Jiu.

FIFA a suspendat sanctiunea Pandurilor. FRF a anunta ca depunctarea cu 9 puncte se amana pe termen nederteminat. Clubul gorjean a scapat matematic de retrogradare in Liga 3, dar are emotii in continuare.

Mesajul transmis de FRF pe site-ul oficial:

„Forul fotbalistic mondial a instiintat astazi Federatia Romana de Fotbal cu privire la decizia de a suspenda sanctiunea aplicata clubului gorjean. Pe 22 mai 2019, Comitetul Executiv FRF, luand act de informarea FIFA privind sanctionarea clubului CS Pandurii Lignitul Targu Jiu cu 9 puncte, a votat aplicarea sanctiunii in situatia in care, pana la data de 30 mai 2019 inclusiv, FRF nu primeste o informare din partea FIFA cu privire la retragerea solicitarii de a se aplica sanctiunile respective. Astazi, FIFA a trimis spre FRF o solicitare privind suspendarea acestei sanctiuni, fara a mentiona termene sau date legate de durata acestei suspendari.”

Pandurii, datorii de 80.000 de euro

Clubul gorjean se afla in insolventa si cauta solutii pentru plata datoriilor de 80.000 de euro catre jucatorii sarbi Gordan Bunoza si Nikola Vasiljevici, pentru a salva echipa de depunctarea cu 9 puncte dictata de FIFA, care ar insemna retrogradarea in Liga 3. Din punct de vedere sportiv, Pandurii s-au salvat matematic de la retrogradare, ocupand acum locul 15, primul care asigura mentinerea in Liga 2, cu 44 puncte, la 5 distanta de Energeticianul, cu o etapa inainte de finalul sezonului.

Pe 22 mai, Comitetul Executiv al FRF a decis aplicarea penalitatii in situatia in care Pandurii nu isi va plati datoria pana pe 30 mai, la ora 24.00, si nu stinge litigiile de la FIFA. Cei doi jucatori sarbi au dat clubul in judecata, in 2016, dupa ce nu au fost de acord cu reducerea unilaterala a salariului propusa de conducere, iar verdictul a venit tocmai acum.