Se anunță un sezon dificil pentru Dinamo în Liga 2! Cele cinci echipe care îi vor face concurență la promovare

„Căinii roșii” vor avea partea în noul sezon de dueluri cu vechea rivală Steaua, care are la rândul său ca obiectiv promovarea în Liga 1.

Atacantul de 29 de ani a dezvăluit care sunt cele cinci echipe care s-ar putea bate la promovare în sezonul viitor.

Cinci echipe vor lupta la promovare în sezonul viitor

„Pentru sezonul următor îmi propun în primul rând să ne clasăm cel puţin unde am fost anul acesta. Şi pe plan personal, să ies din nou golgheter şi să îmi ajut din nou echipa.

Dacă anul trecut am terminat pe patru şi ar fi trebuit să jucăm acel baraj, dar nu am fost lăsaţi, anul acesta îmi doresc cel puţin locul patru.

Dacă se poate pe primele două locuri, cu atât mai bine. Noi am sperat şi anul trecut să avem dreptul de a promova, nu s-a putut, sper ca anul acesta să se schimbe ceva şi să ne dea dreptul de promovare, pentru că cu toţii ne dorim acest lucru.

Sunt sigur că atunci când vom juca cu ei, va veni foarte multă lume. Acum nu ştiu care e situaţia la Dinamo, câţi jucători mai sunt, nu se ştie nimic ce e la ei.

Pentru binele fotbalului, ar fi bine să rămână şi să jucam şi cu ei, că o să fie meciuri frumoase cu ei. Sincer, am mai jucat contra prietenilor la foarte multe echipe.

În timpul meciului uiţi de prietenie, pentru că fiecare îşi doreşte ca echipa lui să câstige, iar după meci rămâi prieten cu acea persoană.

Sincer, în fiecare an au apărut câte o surpriză, două la care nu te aşteptai, dar din ce am auzit anul acesta, la Iaşi ar fi bani, la Buăzu... îşi doresc şi ei, Csikszereda, care acum un an au început foarte rău campionatul, dar a fost prea târziu să prindă play-off-ul, i-aş vedea şi pe ei.

Chiajna, care an de an îşi propune acelaşi obiectiv, noi, în primul rând, Dinamo... nu ştiu ce se întâmplă la ei încă şi nu pot să îmi pot da cu părerea.

În fiecare an, tot timpul apare o echipă nouă, la care nici nu te gândeşti”, a spus Bogdan Chipirliu, potrivit Orange Sport.