EXCLUSIV | Schimbari majore la "U" Cluj! Ionut Badea este noul director sportiv al clubului, dupa ce Daniel Stanciu a plecat! Care este decizia in cazul lui Costel Enache

Formatia clujeana trece, din nou, prin schimbari la nivel administrativ.

Dupa ce a ratat calificarea in playoff-ul ligii secunde si implicit sansele de a promova in Liga 1 au devenit nule, in interiorul clublului "U" Cluj sunt din nou framantari, cel putin la nivel administrativ. Daniel Stanciu, conducator al echipei in ultimul sezon a plecat, fiindu-i reprosate rezultatele proaste, iar noul director sportiv este Ionut Badea, fost antrenor al celor de la FC Arges in startul campionatului.



Fanii echipei au cerut in repetate randuri si "capul" lui Costel Enache, pe langa cel al lui Stanciu, insa se pare ca antrenorul are inca sustinerea conducerii si ramane in functie, pentru viitorul apropiat. Fostul tehnician de la Botosani a declarat in dese randuri ca nu tine de scaun si este dispus sa plece, daca se considera ca echipa nu mai poate progresa cu el la conducere.

"U" Cluj a inceput cu stangul si playout-ul, iar dupa o victorie obtinuta la Slatina cu echipa locala, a urmat un egal pe teren propriu cu Pandurii, ultima clasata, si o infrangere la Timisoara contra Ripensiei. Clujenii se afla pe locul 3 in Grupa A a playout-ului, insa au emotii in privinta retrogradarii, avand doar 4 puncte peste Comuna Recea, care ocupa primul loc retrogradabil.