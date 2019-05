Un campion de la CFR se insoara cu "Stramba lu' Dodel". Diana Guresoaie, transformare totala dupa ce in 2015 a fost retinuta intr-un dosar de proxenetism. GALERIE FOTO

Un campion de la CFR Cluj si-a cerut iubita in casatorie dupa cucerirea campionatului.

Fundasul francez Kevin Boli (27 de ani) se insoara! El a cerut-o in casatorie pe Diana Guresoaie, fosta iubita a lui Cristian Tanase, cunoscuta dupa porecla "Stramba lui Dodel".

Diana Guresoaie a oferit o aparitie "bomba" la petrecerea de titlu a celor de la CFR Cluj.

Diana Guresoaie a fost iubita lui Cristi Tanase, ex-FCSB, in 2010. In 2015, numele ei a aparut intr-un cunoscut dosar. Potrivit tabloidului Click, numele Dianei Guresoaie a aparut in "Dosarul Prostituate de Lux", un celebru dosar de proxenetism. In 2015, ea a fost chiar retinuta pentru 24 de ore de politie.

Potrivit Fanatik, Diana Guresoaie s-a iubit si cu fostul campion mondial de box David Haye.

