VIN MILIONARII LA VIITORUL! "Suntem in discutii AVANSATE!" Cine sunt bogatii care il pot transforma intr-o forta DE TITLU in Romania

Hagi ar putea sa-si vada visul cu ochii in perioada urmatoare.

Negociaza cedarea unei parti din actiunile Viitorului catre patronii unei companii importante din Romania. Anuntul e facut de presedintele clubului, Cristian Bivolaru. Cel mai probabil, oamenii interesati de Viitorul sunt patronii Dedeman, fratii Pavăl.

"Suntem in discutii avansate cu parteneri, se face acum un due diligence, e in curs de finalizare. Exista discutii avansate, sunt niste romani cu afaceri foarte puternice, pe Gica il incanta foarte tare ca sunt romani. Sper sa inteleaga foarte bine proiectul, un astfel de parteneriat le-ar putea aduce si foloase materiale in timp", a spus Bivolaru la PRO X.