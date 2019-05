EXCLUSIV | "E momentul sa clarificam" Edi Iordanescu a intrat IN DIRECT si a anuntat unde va antrena! Ce anunt a facut

Edi Iordanescu (40 de ani) a comentat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, informatiile prinvind o posibila trecere la FCSB.

Edi Iordanescu (40 de ani) mai are inca patru meciuri cu Gaz Metan in Play Out-ul Ligii I. La finalul sezonului, el recunoaste ca va analiza serios situatia si va lua o decizie in functie de perspectivele clubului de pe Tarnava Mare. Iordanescu Junior spune ca isi doreste sa continue la Medias, pentru ca vrea continuitate.

Edi Iordanescu a spus ca nu a discutat cu Gigi Becali pe seama ajungerii sale la FCSB.

Edi Iordanescu: "Nu am negociat cu nimeni! Vreau sa duc contractul la capat"

"Sincer nu as fi dorit sa comentez subiectul, dar tinand cont ca a luat asa o amploare...e momentul sa clarificam.



Imi face placere sa ma regasesc pe o astfel de lista, eu sunt fericit si ma bucur atunci cand munca mea este apreciata nu doar de FCSB, ci si de alte echipe.



Eu sunt un antrenor sub contract in acest moment si in ultimele zile aceste declaratii mi-au facut destul de mult rau si mi-au ingreunat activitatea.

Noi mai avem meciuri de jucat, vrem sa castigam Play Out-ul. Starea de spirit de la echipa s-a schimbat intr-un mod dramatic acum. Eu vreau sa pregatesc sezonul viitor, dar aceasta stare de nesiguranta a schimbat multe.

Eu nu am negociat cu nimeni pana acum, am vazut in presa declaratiile lui Gigi Becali.

Imi doresc sa raman imi duc contractul la capat.

Vedeti situatia de la Astra si probabil ca intelegeti de ce am plecat atunci. Apoi, CFR a fost o etapa logica in cariera mea. Eu nu consider ca am esuat acolo, am castigat un trofeu, apoi am fost dat afara. Nici nu apucasem sa cunosc jucatorii!



Va spun ceva in premiera. Pe langa scandalurile interne si ce s-a intamplat la momentul respectiv, eu ma bucur ca CFR a luat campionatul, ca acea echipa administrativa s-a intors si a facut treaba. Dar nu este bine ca s-au schimbat 4 antrenori. Acolo s-au intamplat, insa, si alte lucruri mai putin stiute, lucruri care nu au fost potrivite cu valorile mele. Daca mi s-ar fi cerut prin contract sa ma consult cu conducerea asupra echipei, nu as fi semnat. Eu am avut contract de 20 si ceva de pagini. Eu tin la valorile mele, eu conduc vestiarul, eu fac selectia.

Mai am un an de contract, dar, atentie, daca peste 4 etape, cand se termina Play Out-ul, ajung la concluzia ca nu putem face o echipa competitiva pentru sezonul viitor si nu putem avea stabilitate, atunci vom vedea ce se va intampla. Eu imi doresc continuitate daca nu vor mai fi anumite blocaje la Medias. Nu vreau sa fiu caracterizat ca un antrenor care pleaca de la echipa la echipa", a spus Edi Iordanescu la PRO X.