Soc in fotbalul mondial! Haaland nu mai este dorit de granzii din Spania! 'Masina de goluri' a Borussiei cere un salariu astronomic

Erling Haaland nu mai este dorit de granzii din Spania.

Barcelona si Real Madrid si-l doreau pe prolificul atacant Erling Haaland, insa dupa aflarea salariului pe care il doreste norvegianul, spaniolii s-au razgandit.

Potrivit jurnalistului spaniol Ruben Uria de la Goal, Haaland doreste un salariu de 35 de milioane de euro pe an. Marile echipe din Europa se vor gandi de doua ori inainte de a plati suma de 150 de milioane de euro pentru semnatura norvegianului.

Multe echipe din Europa si-au manifestat interesul in serviciile atacantului in varsta de 20 de ani, iar printre ele se numara si Real Madrid si Barcelona. Mino Raiola, agentul jucatorului, si tatal lui Haaland, fostul fundas Alf Inge, au facut o vizita in Spania luna trecuta pentru a transmite ce pretentii au de la viitorul contract al golgeterului de la Dortmund.

Dupa aflarea salariului dorit de atacantul lui Dortmund, atat Barcelona cat si Real Madrid au renuntat sa se mai gandeasca la aducerea lui in Spania, potrivit sursei citate.

Erling Haaland nu trece prin cea mai buna forma a sa. Atacantul norvegian are sapte meciuri la rand fara gol marcat, dar are cifre excelente in acest sezon, adunand 33 de goluri in cele 35 de partide jucate in toate competitile.