Rapid NU se trezeste! A doua infrangere consecutiva pentru giulesteni! Gafa IMENSA a lui Zunic 

Unirea Slobozia si Rapid s-au intalnit in etapa cu numarul 19 din Liga 2, 2-1.

Rapid a mai pierdut un meci, dupa infrangerea de pe teren propriu cu Csikszereda, giulestenii au pierdut si cu Unirea Slobozia, echipa care venea dupa infrangerea cu Gloria Buzau.

Gazdele au deschis scorul in minutul 19, dupa ce Toma a transformat un penalty, stabilind si scorul la pauza. Hlistei a readus-o pe Rapid in joc, la aproape 10 minute dupa ce a fost trimis in teren.

Zunic a vrut sa ii trimita cu capul portarului, insa a lovit slab balonul iar pasa a fost prea moale. Diarra a ajuns la minge, a trimis-o peste Moldovan si apoi direct in poarta, aducand astfel victoria echipei sale.

Dupa infrangerea de azi, Rapid este pe locul 11 in clasament, cu 27 de puncte, in timp ce Unirea Slobozia este pe locul 15, cu 19 puncte.