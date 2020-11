Petrolul, UMILITA de Aerostar: 1-4! DEZASTRU pentru echipa cu cel mai mare buget din B! Aerostar avea o SINGURA victorie in 10 etape

Petrolul s-a facut iar de ras in B!

A pierdut clar in fata penultimei clasate, Aerostar Bacau, 1-4. Patrick Popescu a marcat primul, in minutul 31, cu o executie superba din lovitura libera. In minutul 40 s-a facut 0-2. Vraciu a transformat un penalty dictat de arbitru dupa ce Rauta a atins mingea cu mana in careu. Rauta a fost si elimat pentru interventia sa. Pana la pauza, Petrolul a obtinut si ea un penalty, tot pentru hent, ratat de Saim!

In partea a doua, desi Petrolul a stat in jumatatea adversa in majoritatea timpului de joc, tot Aerostar a marcat prima. In minutul 60, Horia Ilie a facut 0-3 cu un sut pe jos de la marginea careului. Vajushi a punctat pentru Petrolul in minutul 85, insa Zaharia, din pasa fostului stelist Mihalcea, a inchis tabela: 1-4!

Rezultatul o lasa pe Petrolul in zona playoff a clasamentului, unde lupta e totala! Sunt in acest moment 4 echipe cu 17 puncte, intre care si Petrolul, aflata pe 6. Alte 3 cluburi au cate 16 puncte. Lider in B e FC Universitatea Craiova, cu 23 de puncte. Echipa lui Mititelu n-a pierdut niciun meci de la startul sezonului.