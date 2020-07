Replici acide pentru Razvan Burleanu de la LPF! "Arata cu degetul spre Liga 1, dar a uitat de cazurile de Covid din Liga a 2-a!" Justin Stefan refuza oprirea Ligii 1!

Presedintele FRF a spus ca echipele din Liga 1 ar trebui sa se gandeasca la oprirea fotbalului, dupa ce au aparut cazuri de coronavirus la mai multe echipe din playoff si din playout.

Replica de la LPF nu a intarziat sa apara. Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a tinut sa precizeze ca nu doar Liga 1 a fost afectata de Covid-19, solicitand ca protocolul medical al FRF sa fie modificat.

"Mai jos gasiti dovada ca LPF a comunicat FRF inca din data de 4 iunie 2020 pozitia cluburilor din Liga I cu privire la scenariile aplicabile in situatia in care competitia nu se va relua sau va fi intrerupta. Totodata, in document se arata de ce convocarea unei Adunari Generale la acel moment nu ar fi fost oportuna, mai ales ca obiectivul setat initial impreuna cu cele 14 cluburi a fost acela de a depune toate eforturile pentru a finaliza competitia pe teren. [...]

A mai spus Razvan Burleanu aseara ca FRF si LPF au abordat modalitati diferite de gestionare a crizei, vorbind totodata de diferenta intre solutiile propuse. Fara sa lungesc prea mult discutia, ii reamintesc domnului Burleanu ca LPF si cluburile din Liga I sunt singurele entitati din Romania care au urmat intocmai recomandarea facuta de UEFA, inca din 17 martie 2020, de a depune toate eforturile pentru a termina competitia interna in formatul programat initial.

De altfel, la acest moment ramanem atasati obiectivului de a termina competitia Liga I pe terenul de joc, in ciuda recomandarii presedintelui FRF de a opri playout-ul, solutia propusa de Burleanu creand astfel premizele unor pretentii financiare din partea detinatorului drepturilor TV.

Cand vine vorba de cazurile de COVID-19, Razvan Burleanu tot arata cu degetul catre Liga I, dar bag de seama ca a uitat de cazurile de COVID-19 aparute in Liga a 2-a, precum si in cadrul corpului de arbitri, semn ca se impune o revizuire urgenta a regulilor din cadrul Protocolului medical al FRF si o responsabilizare mai mare a conducatorilor de cluburi si a arbitrilor de fotbal. [...]

Ii reamintesc lui Razvan Burleanu ca LPF este gata sa puna la dispozitia FRF, cu titlu gratuit, o echipa de avocati pentru a sprijini Departamentul Juridic al FRF in redactarea unor regulamente clare, deoarece dorim ca in viitor sa fie evitate aparitia unor situatii litigioase decurgand din greselile existente in cadrul regulamentelor FRF.

Pentru toate cele de mai sus, il rog inca o data amical pe Razvan Burleanu sa se abtina de la orice declaratii de natura sa afecteze imaginea Ligii I sau sa prejudicieze financiar competitia, mai ales in situatia in care acestea sunt eronate sau nu sunt sustinute de dovezi", a declarat Justin Stefan, intr-o postare pe contul sau de Facebook.