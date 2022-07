Fostul selecționer, un susținător declarat al proiectului de la CSA Steaua, spune că nu înțelege ce se întâmplă la clubul din Liga 2, care întârzie să facă demersurile necesare pentru a avea drept de promovare în Liga 1.

Victor Pițurcă, dezamăgit de situația de la CSA Steaua: "E greu de înțeles!"

Dacă nu își va schimba forma de organizare până la startul noului sezon din Liga 2, programat pe 6 august, CSA Steaua nu va avea drept de promovare nici în noul sezon. În precedenta stagiune, echipa antrenată de Daniel Oprița a încheiat pe locul 4 în Liga 2, însă FRF nu i-a permis să dispute barajul pentru accederea în Liga 2, locul bucureștenilor fiind luat de Concordia Chiajna, ocupanta poziției a cincea.

"E greu de înțeles. Nu știu ce se așteaptă, parcă se așteaptă să cadă ceva din cer. De ce nu s-a luat până cum această măsură? Regulamentul așa este, trebuie să vină o firmă privată și să se asocieze cu clubul. Poate se așteaptă să se dea o altă lege. Nu, regula este aceasta, așa trebuie să procedeze cei de la club.



Acolo, cei care conduc sunt cei din Minister, după vine clubul. Probabil clubul așteaptă ca Ministerul să dea ordin și așa mai departe, ca la Armată. În orice caz, cert este că suporterii sunt cei care suferă. Ei și-au dorit foarte mult ca Steaua să revină în prim-planul fotbalului românesc", a spus Victor Pițurcă, la Ora Exactă în Sport.

Victor Pițurcă a propus investitori la CSA Steaua: "Nu i-a interesat!"

Fostul selecționer a explicat că în trecut le-a propus conducătorilor de la CSA Steaua anumiți investitori, însă a fost refuzat. Pițurcă exclude și posibilitatea de a deveni investitor.

"Mi s-a ivit o ocazie din întâmplare (n.r - de a aduce investitori), dar am văzut că nu i-a interesat pe cei de la Steaua. De investit aș vrea eu să am eu disponibilitate financiară să investesc la Steaua, dar nu se pune problema", a explicat Pițurcă.

Victor Pițurcă: "Până la urmă, au dreptate cei care strigă că Steaua, că nu e Steaua"

Pe lângă faptul că echipa riscă din nou să nu poată promova în Liga 1, Pițurcă atrage atenția că nici lotul lui Daniel Oprița nu este unul demn pentru un club de talia Stelei.

"Așteptam ceva, o reacție din partea clubului, din partea Ministerului, să văd că Steaua are drept să promoveze. Dacă începem campionatul iar de maniera asta să nu avem șanse, eu zic să ne vedem mai bine de treaba noastră. Până la urmă, au dreptate cei care strigă că Steaua, că nu e Steaua. Nu se poate așa ceva!



Trebuie să se facă ceva în sensul ăsta, măcar pentru suporterii ăia care vin, merg după echipă indiferent ce se întâmplă. Plus că există acest brand Steaua. Dacă au vrut să se întâmple lucrul ăsta, trebuie să faceți ceva! Ai stadion nou, ai toate condițiile, ne trebuie și echipă.



Eu spun că nici echipa nu e la nivelul a ceea ce înseamnă Steaua. Voiam jucători tineri, care să vină din spate. Mă gândeam ca într-un an, doi Steaua să câștige campionatul, să intre în cupele europene, așa visam. Văd că nici măcar nu avem dreptul să promovăm. Lucrurile stau foarte prost", a încheiat Pițurcă.

Răzvan Burleanu a anunțat cele două variante prin care CSA Steaua poate promova în Liga 1

În luna mai, Răzvan Burleanu a explicat că există două variante prin care CSA Steaua poate obține dreptul de promovare în Liga 1: modificarea Legii Sportului sau transformarea clubului de drept public în drept privat, președintele FRF recomandând a doua opțiune.

"FRF are această viziune de a încuraja sprijinul statului pentru fotbal, atât timp cât dezvoltăm fotbalul ca un fenonem social cu multe valori comunitare. În 2011, statutul FRF este modificat și nu mai permite cluburilor de drept publice să fie membre ale FRF. În vara anului 2014, statutul se modifică în urma unei comunicări pe care am avut-o cu reprezentații FIFA și UEFA pe acest subiect, permițându-se cluburilor de drept public să fie membre afiliate FRF. În 2019, FRF are o propunere de modificare legislativă, astfel încât cluburile de drept public să fie asimilate cluburilor profesioniste. Această propunere nu întrunește o majoritate parlamentară, iar FRF începe să inițieze un set de intervenții astfel încât să facilităm totuși participarea cluburilor de drept public în competiții la nivel național.

În vara anului 2019, FRF permite cluburilor de drept public să se transforme în cluburi de drept privat cu un an înainte de promovarea în Liga 1. Într-o asemenea situație avem FC Argeș, care joacă azi în Liga 1, avem Gloria Buzău sau FC Brașov, pentru a da doar câteva exemple. (...)

UEFA a confirmat în 2020 că trecerea unui club de drept public în club de drept privat cu un an de zile înainte de promovarea în Liga 1 nu este o încălcare a regulamentului pentru competițiile europene. Din 2020 încoace, corelat cu decizia din 2019, avem o anumită treiectorie predictibilă pentru toate cluburile care își doresc să ajunge în Liga 1.

Soluțiile merg în două direcții. Prima este modificarea Legii Sportului, iar a doua este transformarea clubului într-o structură de drept privat. În ceea ce privește primul scenariu, modificarea Legii Sportului se poate realiza printr-o procedură parlamentară sau printr-o Ordonanță de Urgență, dar, după promovarea clubului în Liga 1, afiliat la LPF, ar putea să aibă anumite dificultăți în ceea ce privește UEFA dacă pe parcurs își dorește să se transforme din club de drept public în club de drept privat.

A doua direcție, transformarea clubului de drept public în drept privat, sub forma unei Societăți Comericale Sportive pe Acțiuni, reprezintă o soluție foarte accesibilă. E cea mai rapidă procedură, este legală și e cea care oferă o dezvoltare sustenabilă clubului. În 48 de ore s-ar putea realiza această trecere dintr-un club de drept public într-o Societate Comercială Sportivă pe Acțiuni. Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legilor Sportului prevede acest lucru", a spus Burleanu.