Erik Lincar, la putere! Antrenorul lui U Cluj dezvăluie cum i-a prins în capcană pe cei de la CSA Steaua

Cu aproximativ 8.000 de spectatori în tribunele Cluj Arena, unicul gol al meciului a fost marcat de Florian Haită, în minutul 10. Mijlocașul a punctat cu un șut în forță, de la marginea careului, care a fost deviat și l-a surprins pe portarul Bălbărău.

Erik Lincar jubilează!

Antrenorul clujenilor, Erik Lincar, fost jucător în Ghencea la finele anilor '90, a tras concluziile la finalul partidei.

”Am suferit mult și mă așteptam ca cei de la Steaua să sufere din punct de vedere fizic. Dar în a doua repriză mai mulți jucători de-ai noștri au suferit pe teren. Ne-am apărat bine, îmi felicit jucătorii pentru dăruire, determinare. În acest play-off meciurile se câștigă foarte greu, totul ține de mici detalii.

Ne bucurăm pentru publicul numeros care a fost la meci, e pentru prima dată în acest sezon. E important să creadă mai mult în noi pentru că tot timpul au fost momente când lucrurile au luat o turnură negativă. După jocul de la Slobozia în care am câștigat un punct, am spus că acel punct ne-ar putea ajuta să promovăm direct”, a spus Erik Lincar, potrivit digisport.ro.

În aceeaşi etapă, Concordia Chiajna a învins cu 1-0 Unirea Slobozia şi Petrolul a remizat cu Hermannstadt, scor 0-0, partide disputate miercuri.

Clasament: 1. Petrolul – 51 de puncte, 2. Hermannstadt – 48, 3. Universitatea Cluj – 47, 4. CSA Steaua – 41, 5. Concordia – 40, 6. Unirea Slobozia - 34

Etapa a patra a play-off-ului programează următoarele meciuri:

9 aprilie, ora 14.30: Concordia Chiajna – Petrolul

10 aprilie, ora 15.00: Unirea Slobozia – CSA Steaua

12 aprilie, ora 19.00: Hermannstadt – Universitatea Cluj