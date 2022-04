Unicul gol al meciului a fost marcat de Florian Haită, în minutul 10. Mijlocașul a punctat cu un șut în forță, de la marginea careului, care a fost deviat și l-a surprins pe portarul Bălbărău. CSA Steaua l-a pierdut pe golgheterul Bogdan Chipirliu după doar 20 de minute, în urma unei accidentări provocate de Cristian Balgiu. Același Balgiu a avut o intervenție foarte dură și asupra lui Rareș Enceanu, sancționată doar cu cartonaș galben, câteva minute mai târziu.

Oprița, un car de nervi după eșecul Stelei cu U Cluj

La finalul partidei, Daniel Oprița s-a arătat foarte nemulțumit de modul în care a arbitrat Robert Avram și a dezvăluit ce i-a spus centralul după ce nu a sancționat faultul dur al lui Balgiu asupra lui Bogdan Chipirliu, care l-a făcut pe golgheterul Stelei să părăsească terenul în lacrimi.

"O înfrângere nemeritată. Nici nu știu dacă era echitabil un egal la cum s-a jucat. Să zicem că începutul l-au avut ei. După ce am primit golul acela norocos, s-a echilibrat jocul. A doua repriză a fost în totalitate a noastră. Am domninat, am avut ocazii mari. Ce mă îngrijorează este accidentarea lui Chipirliu. N-ai voie să nu dai cel puțin galben. E o intenție, n-are treabă cu mingea. Nu știu acum cât o să stea. Să-i răspunzi unui jucător 'N-am vrut eu să dau!'... Aroganța asta, măcar să vorbească cu noi.

A fost un arbitraj șmecheresc, a fluierat imediat, un aut, orice, să te oprească. Aroganța asta... eu îl știu pe Robert, măcar să vorbească cu tine, să spună pe un ton mai frumos. La o intrare ca aia să spui 'N-am vrut să dau, care e problema?'...", a spus Daniel Oprița.

CSA Steaua speră în continuare că va opține dreptul de promovare, însă Daniel Oprița explică de ce echipa are încă un obiectiv și anunță un meci de foc pentru U Cluj la returul din Ghencea.

"Vrem să prindem primele patru locuri pentru că băieții au niște bonusuri și joacă și pentru bani. Dosarul pentru licențiere s-a depus. Eram și obligați să facem asta dacă suntem în play-off. Noi trebuie să jucăm, am încercat și azi.

Au avut o bucurie mai aparte cu mine (n.r - cei de la U Cluj). Așa simt ei. Nu știu ce rivalități, eu aș vrea ca la meciul de acasă să fie mare nevoie de puncte. Fotbalul trebuie să-l răsplătească pe cel care încearcă să și joace. Vedem atunci. Se poate să pierdem și atunci, dar o să jucăm cum am jucat și cu Petrolul. Clujul ne-a bătut de două ori și o să fim mult mai motivați", a mai spus Oprița.

Cum arată clasamentul în play-off, după trei etape din Liga 2: