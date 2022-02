Era considerat urmașul lui Modric, dar acum a semnat cu FC Buzău!

Dinko Trebotic a semnat cu FC Buzău, locul cinci din Liga 2 și ocupanta unui loc de play-off, și va evolua la echipa din Crâng jumătate de an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Mijlocașul central croat este cel mai faimos nume adus de buzoieni, în acest mercato, în care au mai fost înregimentați Dorin Burlacu (29 ani / Aerostar Bacău / mijlocaș ofensiv / liber de contract), Mihai Neicuțescu (23 ani / Dinamo / atacant / liber de contract), Valentin Balint (27 ani / Concordia Chiajna / atacant / liber de contract), Gonzalo Latorre (25 ani / Cerro Largo / atacant / liber de contract), Robert Sălceanu (17 ani / Dunărea Călărași / fundaș stânga / împrumutat) și Tudor Oltean (18 ani / Gaz Metan Mediaș / extremă stânga / împrumutat).

Vrea să promoveze în Liga 1, în acest sezon

"Motivul pentru care am ales Buzăul a fost proiectul în sine. Conducătorii mi-au explicat strategia și am decis că viitorul clubului este unul bun. Am venit pentru a-i ajuta să-și îndeplinească obiectivele. Da, au fost mai multe oferte. Buzăul a venit însă cu cea mai bună opțiune. Nu mă gândesc că odată venit o să stau șase luni, o să-mi iau banii și o să plec. Vreau să demonstrez și în fotbalul românesc și vreau să realizez lucruri frumoase cu această echipă.

Dacă avem ocazia, sper să promovăm anul acesta. Dacă nu, sezonul viitor. Oricum, Buzăul trebuie să ajungă în prima ligă. Calitatea fotbalului românesc e una încă bună. Am câțiva foști colegi care activează aici și am discutat cu ei, înainte de-a face pasul către Buzău. Am auzit o grămadă de lucruri pozitive legate de fotbalul de aici, de oameni, dar și de pasiunea microbiștilor locali. Cred că am ales bine", a spus Trebotic pentru televizunea locală Campus TV.

Este un produs al academiei lui Hajduk Split

Dinko Trebotic (31 ani, 188cm) are șase meciuri pentru echipa U21 a Croației și era considerat, în urmă cu un deceniu, unul dintre cei mai talentați juniori și un posibil urmaș la lui Luka Modric. Născut la Split și crescut la academia lui Hajduk, Trebotic a evoluat la seniori pentru Hajduk Split (2008-2009, 2011-2012), NK Junak Sinj (2009), NK Rudes (2010), NK Zagreb (2012), Lokomotiva Zagreb (2012-2014), Videoton (2014-2016), Bnei Yehuda (2016), Fredikstad (2017), Slaven Belupo (2017-2018), Dinamo Minsk (2018-2020), Kaposvar (2020), Zrinjski Mostar (2020-2021) și Aguilas FC (2021). La Buzău, croatul vine de la Aguilas Futbol Club, club din liga a patra spaniolă. Croatul este campion în Ungaria, în sezonul 2014-2015.

A fost rival pe post cu Rakitic și Kovacici, în naționala de tineret

La naționala de tineret a Croației, Trebotic a fost coleg și rival pe post cu vedete ale țării sale, precum Ivan Rakitic (FC Sevilla), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Genoa), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Mato Jajalo (Udinese) și Damir Kreilach (Real Salt Lake City). Tot la tineret, el a făcut parte din aceeși generație cu alți jucători legitimați ulterior în Liga 1, ca Antun Palic (Dinamo, FC Argeș), Ante Vukusic (FCSB), Renato Kelic (CSU Craiova), Hrvoje Barisic (Sepsi), Dario Rugasevic (Gaz Metan Mediaș), Ivan Kelava (Poli Iași), Dino Skvorc ("U" Cluj), Dominik Glavina (CSU Craiova), Ivan Lendric (FC Hermannstadt) sau Antonio Jakolis (CFR Cluj, FCSB).