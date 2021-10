CUPA ROMÂNIEI | FC Buzău - Dunărea Călărași, LIVE SCORE de la ora 15:00. Pustai vs clubul care i-a lăsat un gust amar

FC Buzău o va întâlni în optimile Cupei României pe Dunărea Călărași, formație de la care în acest sezon au venit atât antrenorul Cristi Pustai, cât și o parte dintre jucători. Pustai nu uită că șefii de la Călărași nu l-au plătit în ultimele șase luni de contract, iar mâine vrea să-și învingă fosta echipă.

LIVE FC Buzău - Dunărea Călărași

FC Buzău vrea sa repete parcursul bun din campionat și în Cupa României! Din 8 august echipa e fără înfrângere în Liga a II-a! În optimile cupei, formația lui Cristi Pustai o va întâlni joi pe Dunărea Călărași, echipă pregătită sezonul trecut de actualul tehnician al Buzăului.

„Ne dorim calificarea, să sperăm că și joi vom reuși să trecem mai departe cu toate că această competiție ne-a arătat că există surprize la orice pas”, afirmă Cristi Pustai, antrenor FC Buzău.

Pustai are de încasat banii pe șase luni de la Dunărea Călărași

Pustai a rămas cu un gust amar după plecarea de la Călărași .

„E un meci în care ne aducem aminte că am fost tratați foarte rău, suntem undeva la masa credală, sunt foarte supărat că se permite așa ceva în lumea sportului. Am avut și performanță și am rămas neplătiți jumătate de an”, punctează Cristi Pustai.

Pustai și-a luat gândul de la banii pe care îi are de încasat de la fosta echipă și are și o explicație.v„Sunt atâția în fața noastră care stau la rând la alte echipe... cu ani” – Cristi Pustai, antrenor FC Buzău.

Alin Cârstocea, unul dintre jucătorii care au venit de la Dunărea Călărași împreună cu alți colegi crede că actuala sa echipă poate mearge cât mai departe în această competiție. „De-aia se și numește Cupa României, competiția surprizelor, putem face o figură frumoasă” – Alin Cârstocea, mijlocaș FC Buzău.

În Cupă au eliminat o echipă din Liga 1

În faza precedentă a Cupei României, șaisprezecimi, FC Buzău a reușit să elimine o formație din Liga 1, pe FC Academia Clinceni, cu scorul de 2-1. „Cupa este o competiție în care ne dorim să mergem cât mai departe. Am trecut de o echipă de Liga I, sorții ne-au adus o echipă de Liga a II a, sperăm să mergem mai departe” – Cristi Pustai, antrenor FC Buzău.

Antrenorul Pustai este mulțumit de cum stau lucrurile în campionat cu echipa pe care o conduce. În acest moment, FC Buzău se află pe locul 5 al clasamentului și este neînvinsă de 8 etape. „Un pic parcă s-au desprins echipele din față, noi și CSA suntem undeva la mijloc între 24 și 17 puncte. Să sperăm că ne îndreptăm înspre partea din față a clasamentului” – Cristi Pustai, antrenor FC Buzău.

S-au calificat în sferturile Cupei României: FC Voluntari, ACSO Filiași, Chindia Târgoviște, FC Argeș și Universitatea Craiova.

CUPA ROMÂNIEI, optimi | Programul de azi, 28 octombrie 2021

FC Buzău – Dunărea Călăraşi, ora 15:00

FCU Craiova – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, ora 18:00

Politehnica Timișoara – FC Rapid 1923, ora 21:00