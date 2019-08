Discurs FABULOS al lui Pancu: "De o luna urmaresc pagina de Facebook, nu am vazut absolut nimic altceva! Jucam cu FC Dosarele X Constanta" :))

Daniel Pancu abia asteapta debutul sezonului din B.

Rapid intalneste Farul in prima etapa. Desi nu are multe detalii despre constanteni, Pancu e sigur ca echipa lui poate castiga.

"Avem nevoie de entuziasm, cred ca suntem pregatiti de inceperea acestui campionat. Nu stiu daca-mi merit salariul pentru ce-am facut in ultima saptamana. De obicei, analizez foarte bine adversarul, asa faceam si in liga a 3-a. Maine intalnim echipa FC Dosarele X Constanta. Noi suntem o echipa de traditie, ne respectam. La ei, de o luna le urmaresc pagina de Facebook, in afara de achizitii nu e absolut nimic altceva.

Daca asa considera ei ca se respecta suporterii... Va fi un meci de orgoliu, Rapid - Farul inseamna ceva in fotbalul romanesc. Sunt oameni care au legatura cu Dinamo in conducere, suporterii sunt stelisti, va fi un meci de intensitate, un meci de orgoliu. Au 5 jucatori din sezonul trecut, au facut transferuri bune pentru nivelul ligii a doua. Dezavantajul lor e lipsa omogenitatii. Pana la urma, e un meci, se poate intampla orice, chiar daca unii aleg sa se ascunda, au aceasta strategie", a spus Pancu la conferinta de presa.