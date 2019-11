ACUM LIVE: CS Universitatea Cluj - BC Timisoara! Clujenii sunt NEINVINSI in acest sezon!

CS Universitatea Cluj - BC Timisoara, 9 noiembrie 2019, ora 19:00, Arena Horia Demian din Cluj, meci transmis in direct de FRB TV din cadrul etapei a III-a din Grupa A a LNBM.

Universitatea Cluj are un parcurs foarte bun in acest sezon si a obtinut patru victorii din tot atatea partide, fiind lider in Divizia A.

De partea cealalta Timisoara ocupa pozitia a sasea din divizie, cu doua victorii si doua infrangeri.

La ultima intalnire directa dintre cele doua, Universitatea Cluj s-a impus cu 95 la 86.

Click aici pentru a vedea meciul

Tweet Citeste si: