Dinamo, îndemnată să-și tempereze ambițiile. "Va avea o viață grea în play-off. Greul pentru ei acum începe!"

"Câinii" au prins in extremis ultimul loc de play-off, deși au remizat pe Stadionul "Arcul de Triumf" cu SSU Poli Timișoara (1-1), penultima clasată din Liga 2.

Dinamo, la 9 punct în spatele celor de la Steaua și Iași

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a beneficiat de un joc uluitor al rezultatelor, după ce Concordia Chiajna a pierdut cu Metaloglobus (1-2), Unirea Slobozia a făcut egal cu FC Brașov-SR (2-2), iar AS FC Buzău s-a încurcat cu Minaur Baia Mare (1-1). În play-off sunt calificate CSA Steaua (40p), Poli Iași (40p), Oțelul Galați (36p), Unirea Dej (32p), AS FC Buzău (31p) și Dinamo (31p). Primele două clasate (Steaua nu are deocamdată drept de promovare) promovează direct, iar următoarele două vor juca baraj cu formații din Liga 1. Ordinea meciurilor a fost stabilită astăzi.

"Toți poliștii și tot Banatul este anti-Dinamo și voiam să-i încurcăm"

Octavian Benga, antrenorul lui SSU Poli Timișoara, crede că Dinamo s-a calificat în play-off, pentru că a întâlnit în meciurile decisive echipe din subsolul clasamentului. "A fost un meci cu o presiune mare, mai ales pe Dinamo, care avea presiunea de a prinde play-off-ul. Și pe noi a fost presiune, pentru că toți poliștii și tot Banatul este anti-Dinamo și voiam să-i încurcăm.

Era normal să fie un meci cu o presiune mare. Eu sunt bănățean get-beget și polist 100%, am încercat să le transmit și băieților ce înseamnă un meci contra lui Dinamo. Au înțeles importanța acestui joc. A fost un fotbal frumos, cu două dintre cele mai importante galerii din fotbalul românesc. Spectatorii au creat spectacol în tribune. Cred că fanii de pe stadion, dar și cei care s-au uitat la televizor, au fost mulțumiți de ce au văzut.

"Le-am dat peste cap jocul de construcție, i-am surprins cu presingul"

Ca și interpretare tactică, cred că am ne-am descurcat bine. În prima repriză, am făcut un presing agresiv în zona doi, le-am blocat jocul celor de la Dinamo. Le-am dat peste cap jocul de construcție, tactica lor e să aducă foarte mulți jucători în zona centrală și să combine acolo până găsesc un spațiu de pătrundere. I-am surprins cu presingul făcut și am avut multe contraatacuri, care, din păcate, nu au fost finalizate inspirat.

Puteam marca mai mult, chiar la penultima fază din prima repriză, să intrăm noi cu 1-0 la pauză. În situația aceea, cred că Dinamo avea probleme mai mari de moral, putea să sucombeze sub acea presiune. Am început mai modest repriza a doua, Dinamo și-a dat seama de pericol. Cred că am fost inspirat cu schimbările făcute și am echilibrat jocul pe final de meci. Per total, cred că egalul a fost un rezultat corect.

"Ați văzut cum joacă Steaua, am simțit pe pielea noastră ce înseamnă Poli Iași"

Dinamo va avea o viață grea în play-off, acolo sunt echipe foarte putenice. În ultimele trei meciuri au întâlnit pe Unirea Constanța, Șelimbăr și Poli Timișoara, echipe din subsolul clasamentului. Rezultatele din aceste trei meciuri erau normale, nu trebuie să se entuziasmeze prea mult.

Greul pentru ei acum începe. Ați văzut cum joacă Steaua. Noi am simțit pe pielea noastră ce înseamnă Poli Iași, care e o echipă foarte puternică. Cred că e mai puternică ca Dinamo, mai ales pentru că au jucători care câștigă duelurile unu la unu. E și o echipă agresivă. Și Dinamo are puncte forte, mai ales pedigriul clubului, care îi poate duce pe locurile de promovare, dar va avea parte de meciuri mai grele", a declarat Octavian Benga pentru Sport.ro.

