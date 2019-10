Dica nu ramane fara echipa! Surpriza uriasa: de unde a avut oferta chiar inainte sa fie dat afara de FC Arges! "Am fost ca un ghimpe pentru cei din conducere"

Nicolae Dica a fost dat afara de FC Arges.

16 puncte in 10 etape a obtinut Nicolae Dica pe banca Argesului. Chiar daca echipa nu se afla intr-o situatie dezastruoasa, fiind inca in lupta pentru promovare, antrenorul a fost dat afara astazi. Dica spune ca motivul a fost acela ca "a fost ca un ghimpe in coasta conducerii".

Dica: "Am fost inlaturat pentru ca am fost ca un ghimpe pentru conducere"

Nicolae Dica a vorbit la Telekom.

"Au fost lucruri care nu mi-au convenit nici mie, ce s-a intamplat in saptamana meciului cu Magurele, ce s-a intamplat in saptamana meciului cu Timisoara. Nu pot sa spun, pentru ca sunt lucruri interne si nu sunt genul de om care sa vorbeasca asa in public.

Problema e ca eu am semnat pe trei ani si acum am aflat ca era, de fapt, pe un an. Eu eram singurul care gandea asa si eu am fost cel care a pus problema. S-a dus timpul, nu conteaza, gandim diferit eu si conducerea clubului. Este un contract pe trei ani si la mine, si la Liga. Ei spun ca era de fapt un proiect pe un an.



Le-am spus ca am nevoie de o perioada in care sa fac echipa. Pot sa promovez in functie de rezultate din primul an, dar eu am o perioada de trei ani. Acum m-am trezit ca nu este asa, ca e altfel. Atunci am spus ca ne strangem mana.

Am fost ca un ghimpe in coasta conducerii, am deranjat probabil", a spus Nicolae Dica.

Dica: "Am avut oferta si din Grecia acum trei saptamani"

Nicolae Dica spune ca nu va sta prea mult pe bara dupa despartirea de FC Arges.



"Am avut mai multe oferte. Am avut oferte si din Liga 1, am avut si din Grecia. Dar am zis ca raman sa fac treaba. Eu am deranjat in anumite conferinte ale mele, dar asta este...

Am ales cu sufletul, m-am dus in liga a treia, am luat echipa de pe locul 7 si am dus echipa in liga a doua. Din pacate, atat s-a putut. Sper sa-mi gasesc o echipa cat mai repede, pentru ca imi place sa muncesc, iubesc fotbalul, o fac cu pasiune", a mai spus Dica.