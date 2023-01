Înlocuitor de la Barcelona pentru Joao Felix! Atletico Madrid începe negocierile

Cumpărat de la Benfica, în 2019, pentru 127 de milioane de euro, fotbalistul portughez nu a traverst cea mai bună formă la Atletico, iar spaniolii au decis să îl cedeze temporar la Chelsea, în schimbul sumei de 11 milioane de euro. Salariul ar urma să fie suportat integral de londonezi.

Atletico Madrid este obligată acum să caute un înlocuitor pentru Joao Felix, iar formația rojiblanco țintește transferul lui Memphis Depay (28 de ani), atacantul rivalei FC Barcelona, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

"Atletico Madrid i l-a cerut Barcelonei pe Memphis Depay. Negocierile se vor purta în această săptămână, existând deja o dată stabilită pentru prima ofertă.

Depay se află pe lista lui Atleti cu posibili înlocuitori pentru Joao Felix", a transmis sursa citată.

Memphis Depay a ajuns gratis la Barcelona în 2021, iar atacantul olandez și-a pierdut în acest sezon locul de titular, astfel că Barcelona ar putea renunța la serviciile sale în cazul unei oferte satisfăcătoare din partea lui Atletico Madrid.

Depay a jucat în doar trei partide pentru FC Barcelona în acest sezon, reușind să marcheze un singur gol.

13 goluri a înscris Depay în sezonul precedent pentru Barcelona, în 38 de apariții în toate competițiile, număr la care se mai adaugă și două pase decisive.

35 de milioane de euro este cota de piață a atacantului, potrivit site-urilor de specialitate

Atlético Madrid have asked Barcelona for Memphis Depay. Negotiations will take place this week as direct contact has been scheduled to make the first proposal. ????⚪️???? #FCB

Atléti have Depay in the list as one of possible replacements for João Félix. pic.twitter.com/1TBifDhpqB