Marius Șumudică a vrut să îi ”fure” un star lui Pep Guardiola: ”Am zis direct că îl vreau!”

Formația antrenată de Pep Guardiola a încheiat sezonul pe primul loc în ierarhia fotbalului britanic, cu 91 de puncte, la două lungimi în fața lui Arsenal.

Marius Șumudică a vrut să îl transfere pe Jeremy Doku

În acest context, Marius Șumudică și-a amintit cum a vrut la un moment dat, pe vremea când activa în fotbalul din Turcia, să îl transfere pe unul dintre starurile lui Pep Guardiola.

Este vorba despre Jeremy Doku, extrema ”cetățenilor”, care a ajuns să fie cotat la 65 de milioane de euro. La momentul întâmplării povestite de Marius Șumudică, Jeremy Doku era fotbalistul celor de la Rennes, echipă la care a evoluat în perioada 2020-2023.

Marius Șumudică a fost impresionat de calitățile lui Doku, însă mutarea ”a picat” după ce turcii au aflat prețul fotbalistului belgian care le va fi adversar ”tricolorilor” la EURO 2024.

”Când antrenam în Turcia, am avut buget de un milion de euro să cumpărăm o extremă stânga. Și am căutat în Franța ceva, era pe vremea când Doku juca la Rennes.

Când l-am văzut, am zis direct că îl vreau. Aveam vreo 7-8 pe listă de urmărit, dar m-a convins din prima. Mă uitam cu staff-ul meu și am spus că nu mai are rost să ne uităm, să dăm direct telefon să îl aducă la echipă.

Când am întrebat de el și am auzit cât costă, nu ne-a mai interesat. Era prea scump. L-am găsit pe Doku după nu știu cât timp, era la Manchester City. Nu am văzut în viața mea, un jucător extrordinar”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

În acest sezon, Jeremy Doku a marcat șase goluri și a contribuit cu zece pase decisive la formația pregătită de Pep Guardiola.