CSA Steaua nu poate promova! Daniel Oprita a facut anuntul: "Suntem singuri in momentul asta!"

CSA Steaua a ajuns in liga a doua, insa, cel mai probabil, nu va putea promova.

Planurile sunt pe hold pentru moment, scrie Gazeta Sporturilor. Chiar daca va termina in primele doua pozitii si se va 'califica' in prima divizie, Steaua ar putea fi blocata inca un an in B. Sursa citata sustine ca clubul armatei nu a facut nimic pentru a-si schimba structura juridica. Astfel, Steaua nu ar detine dreptul de promovare in Liga 1 (Detalii AICI).

De asemenea, si Daniel Oprita a confirmat ca sunt sanse mici ca echipa sa sa poata promova dupa un singur sezon, nu din punct de vedere sportiv, ci legislativ:

"Nu avem obiectiv promovarea pentru ca nu se poate si nu putem aduce atat de multi jucatori cati mi-as fi dorit eu. Se incearca, dar sunt mai multe sanse sa nu avem drept de promovare.

De aia nici nu putem sa aducem prea multi jucatori valorosi. Obiectivul este ca nu putem sa promovam, suntem siguri in momentul asta. Serios vorbind, sa ne clasam pe un loc cat mai bun, in primele 4 sau primele 10. Mi-as fi dorit sa avem si in acest sezon obiectiv promovarea.

Vom vedea cum vor reactiona suporterii, sper si ii rog sa fie in continuare langa echipa. Asta e situatia si ar trebui sa inteleaga. Daca nu s-a gasit pana acum un investitor... Ii rog sa fie alaturi de echipa si vor veni si vremuri mai bune", a spus Oprita, la Digisport.