Croatia - Cehia, 19:00, in direct la PRO TV si pe VOYO! Modric&co vor sa obtina prima victorie la EURO 2020, dar Schick are alte planuri!

Meciurile de le Euro 2020 se vad la PRO TV si pe VOYO.

Croatia - Cehia este meciul care va deschide a doua etapa a Grupei D de la Euro 2020. In prima partida, Anglia a invins-o pe Wembley pe selectionata condusa de Zlatko Dalic gratie reusitei lui Sterling. Cehia are un moral extraordinar dupa victoria cu Scotia, 2-0, in care dubla lui Patrick Scheick a adus primele 3 puncte pentru nationala sa la Euro 2020. Atacantul lui Leverkusev a avut marcat al doilea gol cu o executie magistrala. A lobat portarul advers de la 47 de metri.

Este a doua oara consecutiv cand cele doua echipe nationale sunt in aceeasi grupa la un Campionat European. In 2016, au impartit prima faza a competitiei cu Spania si Turcia, iar meciul direct s-a terminat 2-2. Pe Hampden Park din Glasgow, Cehia cauta prima victorie din istorie in fata Croatiei. In cele trei intalniri s-au inregistrat doua rezultate de egalitate, iar croatii s-au impus o singura data.

Dupa prima etapa, Cehia si Anglia ocupa primele doua pozitii din Grupa D, ambele avand 3 puncte. Cu niciun punct acumulat, Croatia si Scotia se afla pe locurile 3 si 4.