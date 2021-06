Californianul avea doar 29 de ani

Motociclistul Alex Harvill a suferit un accident fatal in timpul ultimei sale sarituri de proba, in incercarea de a depasi recordul mondial la saritura in lungime. Recordul ii apartine lui Robbie Maddison din 2008, cu o saritura de 107 metri.

Saritura lui Harvey a fost prea scurta, astfel ca acesta a lovit dealul de pamant si, conform autoritatilor, a suferit o accidentare grava, si nu a mai putut fi salvat.

ATENTIE! IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOTIONAL