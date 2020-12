BREAKING NEWS! Plecari MASIVE la Rapid! 6 fotbalisti vor parasi echipa din Giulesti in aceasta pauza de iarna!

Rapid a inregistrat rezultate foarte bune in ultima perioada si a terminat prima parte a campionatului pe locul 3.

In ciuda acestor meciuri bune, se pare ca oficialii clubului nu sunt multumiti de evolutia tuturor fotbalistilor. Astfel, dupa victoria din deplasare de la Timisoara, scor 2-0 cu ASU, conducatorii clubului alb-visiniu le-au propus unor jucatori o reziliere amiabila a contractelor, potrivit Digi Sport.

Conform sursei citate, 6 fotbalisti ar putea parasi echipa lui Nicolae Grigore in aceasta pauza competitionala, unii din cauza evolutiilor slabe, iar altii pentru a putea juca mai multe minute.

Cele mai sonore nume care vor pleca de la echipa sunt Raul Costin si Catalin Tira, alaturi de cei doi fiind si tinerii Ciuculescu, Manole, Dulca si Pop.

Desi sta foarte bine in campionat, Rapid se poate confrunta cu probleme financiare destul de mari, din cauza faptului ca unul dintre actionari, Liviu Goncea, a decis sa nu mai bage bani la echipa. Astfel, pentru a putea asigura plata salariilor fotbalistilor, giulestenii sunt nevoiti sa renunte la acesti 6 jucatori.

Rapid se afla in acest moment pe pozitia a treia in Liga 2 cu 26 de puncte, doar 4 mai putine decat liderul FC U Craiova 1948.

In acest sezon vor promova direct in Liga 1 primele doua clasate, in vreme ce ocupantele locurilor 3 si 4 vor disputa meciuri de baraj cu locurile 13 si 14 din prima liga.