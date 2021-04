Pur si simplu socant! I-a smuls degetul in timpul luptei, dar el voia sa continue! Cum arata mana lui. Imagini cu puternic impact emotional

Khetag Pliev (37 ani) a ramas fara deget chiar in timp ce se afla in ring.

Luptatorul rus se batea cu Devin Goodale, la categiria mijlocie, cand adversarul sau de 28 de ani i-a smuls degetul in cea de-a doua runda. Barbatul a dezvaluit ca a simtit ca i s-a rupt degetul si s-a desprins de restul mainii.

Arbitrul a oprit rapid lupta dupa ce a observat ca Pliev a ramas fara degetul aratator de la mana stanga, in ciuda faptului ca barbatul ar fi vrut ca meciul sa continue.

Oficialii i-au cautat degetul rupt in jurul custii, alaturi de cei prezenti in sala si l-au gasit ulterior in interiorul manusii luptatorului.

"In runda a doua, adversarul mi-a prins manusa cu o singura mana si a strans-o. Am simtit cum mi s-a rupt degetul, dar el a continuat sa traga de manusa si mi l-a smuls. Am continuat sa ne luptam, iar la finalul rundei am vazut osul degetului. As fi vrut sa continui, pentru ca simteam ca il pot invinge, insa doctorul a vazut ce s-a intamplat si a cerut oprirea meciului", a spus Pliev pentru ESPN.

Rusul a fost transportat rapid la spital, acolo unde chirurgii i-au reatasat degetul aratator. Pliev vrea sa conteste decizia arbitrilor de a-l numi castigator pe adversarul sau.

OMG!!! Khetag Pliev loses his finger mid-fight at #CFFC94 ???????????????????? pic.twitter.com/7YHBXGxciS — MMA India (@MMAIndiaShow) April 2, 2021