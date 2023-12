Primul antrenor contactat de Dinamo, după plecarea lui Burcă: "Simt că trebuie să rămân la actuala echipă"

Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, a fost contactat de Dinamo, după demisia lui Ovidiu Burcă. Acesta spune că este dedicat proiectului de la Hunedoara și că nu se grăbește să antreneze în Liga 1.

"Cei de la Dinamo m-au întrebat dacă aș fi dispus să merg"

"Am fost contactat de cei de la Dinamo, nu pot spune că am refuzat. Nu e un refuz. Nu a fost interes doar din partea celor de la Dinamo. A fost un telefon dat de ei, de aici până la a fi antrenor la Dinamo e cale lungă. Nu am zis că au fost negocieri, au fost doar niște discuții, m-au întrebat dacă aș fi dispus să merg.

Eu simt că nu e momentul acum, am luat Corvinul Hunedoara din Liga 3, când se numea încă CS Hunedoara. Simt că avem de lucru aici, mă simt foarte bine la Hunedoara. Sunt bine susținut de club, de domnul primar, de toată lumea. Simt că aici e locul meu, cel puțin pe moment. Nu sunt constrâns în niciun fel. Știți și voi că în meseria noastră pot activa până la 70 de ani, nu îmi impune nimeni un deadline până la care să antrenez în Liga 1.

Aceste oferte cred că au venit în urma rezultatelor bune, dacă vom munci la fel în continuare, vom avea și alte oferte, atât eu, cât și băieții. Poate promovez la anul în Liga 1 cu Corvinul. Eu sunt la început în această carieră, am antrenat și la juniori, și la Liga 3. Este altceva pasul la Liga 2, nu mă grăbește nimeni să trec la Liga 1. Vreau să antrenez acolo, pentru că de aia m-am apucat de antrenorat și de aia mă pregătesc, dar timpul le rezolvă pe toate", a declarat Maxim.

Maxim, component al "Găștii Nebune" de la Sportul Studențesc

Florin Maxim (42 de ani) este născut la Brad (jud. Hunedoara) și a fost legitimat la Aurul Brad (1997-1998), Corvinul Hunedoara (1998), Steaua București (1999), Unirea Alba Iulia (2000-2001), UM Timișoara (2001), Sportul Studențesc (2002-2006, 2010-2012), Farul Constanța (2006-2009), Poli Timișoara (2009-2010), Petrolul Ploiești (2012), Concordia Chiajna (2012-2013) și FC Voluntari (2013-2015).

A strâns 218 meciuri și 10 goluri pe prima scenă și 87 de partide și 15 goluri în divizia secundă, jucând pe postul de fundaș sau mijlocaș stânga. A bifat trei prezențe în Europa League cu Timișoara, în stagiunea 2009-2010, în care bănățenii au evoluat într-o grupă cu Anderlecht, Ajax Amsterdam și Dinamo Zagreb.

Ca antrenor a lucrat la FC Voluntari (2016-2019, juniori / 2018-2019, antrenor secund), Viitorul Șelimbăr (2019-2021 / antrenor principal) și Corvinul Hunedoara (2021-2023). A reușit promovări în Liga 2 cu Șelimbăr și Hunedoara, iar Corvinul ocupă momentan locul secund în clasament, dar nu are drept de promovare.

Foto - Gabriel Chirea