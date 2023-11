Ovidiu Burcă a bifat 56 de prezențe pe banca tehnică a clubului din Ștefan cel Mare, unde a reușit să înregistreze o medie de 1.29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Ovidiu Burcă a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor înainte să plece de la Dinamo

Fostul antrenor al "câinilor" a subliniat faptul că a încercat să le explice jucătorilor săi că asta înseamnă să fii antrenor și a precizat că a avut o relație specială cu fiecare fotbalist de la Dinamo București.

De asemenea, Ovidiu Burcă a vorbit întâi cu elevii săi și după a apărut anunțul oficial cu privire la despărțirea sa de Dinamo

"Am încercat să le explic că asta e viața antrenorilor. Am avut o relație specială cu fiecare dintre ei. Am încercat să le acord tuturor aceeași performanță, chiar dacă unii joacă mai mult decât alții. Orice schimbare pentru unii va prinde bine, pentru alții mai puțin bine, dar am simțit că au fost alături de mine până la final.

Am avut discuția cu ei în vestiar, iar după a anunțat clubul", a spus Ovidiu Burcă la ultima sa conferință de presă din postura de antrenor principal al clubului Dinamo București.

Cu ce antrenor negociază Dinamo

Conform iamsport.ro, Florin Bratu s-a întâlnit cu conducerea lui Dinamo București pentru a discuta cu privire la postul de antrenor rămas vacant la clubul din Ștefan cel Mare, în urma plecării lui Ovidiu Burcă.

Florin Bratu a antrenat ultima dată la Karmiotissa, în Cipru, unde a bifat 16 apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1.19 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Pe Dinamo, Florin Bratu a mai manageriat-o în perioada februarie 2018 - septembrie 2018. De asemenea, tehnicianul a ocupat funcția de antrenor și la echipa U19 a "câinilor", dar și la formația secundă.