"Câinii" au rămas fără antrenor marți după-amiază, după ce Ovidiu Burcă s-a retras din funcția de principal după un an și jumătate petrecut la clubul din Ștefan cel Mare.

Ce antrenor i-a spus deja "nu" lui Dinamo: "Așa este!"

Florin Maxim e unul dintre tehnicienii care au negociat cu Dinamo pentru preluarea echipei din subsolul clasamentului din Superliga României, însă antrenorul a dezvăluit că negocierile au picat.

"Da, așa este, aveți dreptate. Au fost ceva discuții cu cei de la Dinamo, dar nu am avansat pentru că eu am spus stop din start. Am promis, încă de când am venit aici la Hunedoara, că mă voi implica total în acest proiect și vreau să-l duc până la capăt", a spus Florin Maxim, potrivit DigiSport.

Florin Maxim e antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara din iulie 2021, unde mai are contract până la finele sezonului 2024/25 și pare că e dedicat complet clubului din eșalonul secund.

Pe lista lui Dinamo rămân, astfel, Florin Bratu, Ionuț Chirilă și Liviu Ciobotariu, care a plecat miercuri după-amiază de la Sepsi OSK, în urma slabelor rezultate din ultimul timp.

Pentru Dinamo București urmează meciul cu Sepsi OSK de luni, 4 decembrie, de la ora 20:00, în deplasare, la Sfântu Gheorghe, în a 18-a etapă din primul eșalon al României.

Florin Prunea trage o concluzie după plecarea lui Ovidiu Burcă de la Dinamo

Florin Prunea, fost internațional român, dar și jucător la clubul din Ștefan cel Mare, a vorbit despre despărțirea dinamoviștilor de Ovidiu Burcă și a subliniat că orice schimbare a antrenorului e dureroasă.

De asemenea, Florin Prunea a precizat că promovarea "câinilor roșii" în Superliga României, la finele sezonului trecut, a fost un miracol și a specificat că la Dinamo sunt condiții bune și salarii mari.

"Schimbarea antrenorului, pentru mine, e mereu ceva dureros. Nu este un motiv de sărbătoare. Eu cred că i-a protejat cât a putut de mult (n.r. Burcă pe jucători). Au trecut prin clipe frumoase împreună. Promovarea a fost un miracol. Au fost clipe grele (n.r. în acest sezon).

La Dinamo sunt condiții de primele patru echipe din România. Și ca salarii", a spus Florin Prunea, potrivit DigiSport.