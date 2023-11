Cum a reacționat Ovidiu Burcă la adresa celor care l-au numit „groparul lui Dinamo”: „Doresc cât mai mulți gropari clubului!”

Antrenorul a susținut ultima sa conferință de presă la Dinamo, după ce și-a anunțat oficial demisia. În cadrul conferinței, Ovidiu Burcă, cel care a reușit să o readucă pe Dinamo în prima ligă, a vorbit și despre criticile pe care le-a primit în urma rezultatelor obținute în acest sezon.

Totodată, tehnicianul a fost întrebat și despre cei care l-au numit „groparul lui Dinamo” și a oferit un răspuns savuros și a reamintit faptul că a fost nevoit să o ia de la zero în momentul în care a preluat banca tehnică.

Declarațiile lui Ovidiu Burcă pentru cei care l-au numit „groparul lui Dinamo”

„Dacă așa arată groparii lui Dinamo, ca mine, eu îi doresc cât mai mulți gropari acestui club. Eu cred că sunt groparul bazei, structurii viitorului lui Dinamo. Eu am venit când aici era ars tot, nu mai exista nimic la Dinamo din ceea ce eram obișnuiți. Îmi pare rău că după ultimul meci am fost puțin agresiv, dar când am venit aici nu mai era absolut nimic. D-asta sunt mândru că în puținul timp avut la dispoziție să reintroduc în vestiar mentalitatea de luptători, principii și valori cu care noi am fost obișnuiți.

Nu m-au deranjat, dar vă spun sincer că oamenii m-au judecat ca fiind gropar într-un context în care eu am dat o mână mare de ajutor acestui club. Oamenii o judecă în contextul în care sunt obișnuiți cu acel Dinamo. Eu am făcut referire la faptul că Dinamo a reprezentat mereu o forță. Cei care au făcut parte din istoria lui Dinamo au fost niște oameni excepționali, niște pedagogi extraordinari. Eu m-am referit la Dinamo ca la un club care putea aduce tot ce era mai bun în România. Acum suntem într-o altă perioadă. Dacă ne gândim la perioada aia, cred că facem o confuzie. Eu am fost antrenor în cea mai grea perioadă a clubului și cred că m-am descurcat onorabil”, a declarat Ovidiu Burcă la conferința de presă.

Florin Prunea: ”Pe Burcă nu are cine să-l dea afară”

Florin Prunea, fostul portar și președinte al lui Dinamo, a avut un discurs dur la dresa lui Ovidiu Burcă după meciul cu FCSB. Acesta este de părere că antrenorul este cel care conduce, de fapt, clubul.

”Burcă conduce clubul, nu are cine să-i pună ultimatum. El este și antrenor, și președinte, și patron. Nu ne mai ascundem. De asta este liniștit, pentru că știe că nu are cine să-l dea afară. Domnul Nicolescu este pe hârtie numărul 1, dar prin tot ceea ce face, arată că nu e numărul 1.

Numărul 1 la Dinamo este Ovidiu Burcă, care face totul la Dinamo. Participă și la toate ședințele, care nu sunt tehnice și nu e în regulă, dar treaba lor. Plus că și fostele glorii au fost deranjate. În orice țară civilizată, erai demis.

Va fi foarte greu pentru Dinamo. Să zicem că intri în playout cu o diferență de patru puncte de următorul loc de baraj. Dar dacă în playout pierzi primul meci, ceea ce e posibil, atunci se fac șapte puncte și s-a cam terminat”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.