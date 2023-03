Antrenorul lui Poli trage un semnal de alarmă: "Am fost sinucigaș când am venit la Timișoara. Avem nevoie de stadion nou"

Cea mai importantă echipă din Banat trece din nou prin momente foarte grele.

SSU Poli are șanse mici de supraviețuire în Liga 2

După ce a sucombat sub titulatura AFC Politehnica Timișoara, Poli AEK Timișoara, FC Politehnica Știința 1921 Timișoara și ACS Poli Timișoara, frumosul proiect al galeriei "alb-violeților", SSU Poli Timișoara, se îndreaptă către Liga 3, deși în club au fost cooptați Costel Pantilimon (președinte), Paul Codrea (director sportiv), Cosmin Contra (membru al Consiliului de Administrație), Iosif Rotariu (șef al departamentului de scouting) sau Srdjan Luchin (antrenor secund).

La finalul sezonului regulat, echipa bănățeană a ocupat locul 19 în Liga 2, cu 13 puncte acumulate în 19 meciuri jucate și golaveraj -16, cu unul mai mult decât Unirea Constanța (12p, -31), "lanterna roșie" a seriei. Misiunea de menținere în eșalonul secund este foarte dificilă, deoarece trebuie recuperat un handicap de 8 puncte față de Metaloglobus și are doar șase etape la dispoziție, în Grupa A a play-out-ului.

Timișoreni vor juca cu Minaur Baia Mare (16p), în deplasare, în primul meci al grupei din care mai fac parte Unirea Slobozia (31p), CSM Slatina (27p), AFK Csikszereda (26p), 1599 Șelimbăr (24p) și Metaloglobus (21p). La finalul play-out-ului, vor retrograda direct locurile 6 și 7, iar cele două formații de pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj în dublă manşă pentru menținerea în Liga 2.

"Am acceptat această situație din pasiunea pentru Poli"

"Planul la Timișoara? Nu știu, ar trebui să întrebați managementul. Situația este foarte grea din punct de vedere financiar. Suntem foarte jos, la acest capitol. Suntem o echipă susținută doar din bani privați, care și aceia se găsesc foarte greu. Probabil conducerea va anunța în vară, care este strategia de viitor. Eu doar îmi fac datoria profesionist, din pasiunea pentru meserie și pentru Poli Timișoara.

Am acceptat această situație din pasiunea pentru Poli, pentru că e un moment greu. Am încercat să muncesc și să îmbunătățesc lucrurile. Am fost pur și simplu sinucigaș în momentul în care am venit la Timișoara, dar ca fost jucător și ca antrenor la toate nivelurile la Poli și la toate echipele care au purtat acest nume, am făcut tot din pasiune pentru acest club. Accept să-mi asum și eșecul alături de Poli.

Lumea iubește fotbalul la Timișoara, dar avem nevoie de un stadion nou. Din păcate, suntem dați la o parte, găsim ușile închise. E păcat ca un asemenea oraș, poate al doilea ca importanță din România, să nu aibă un stadion pe măsură. E o situație dificilă pentru echipă și pentru clubul Poli Timișoara. Cu toate că este cel mai mare brand sportiv din Banat este foarte puțin susținut", a declarat Octavian Benga pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea