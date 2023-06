Miercuri, FC Argeș a anunțat despărțirea de Bogdan Vintilă, iar câteva ore mai târziu l-a prezentat oficial pe Alexandru Pelici, cel care a pregătit ultima oară naționala U19 a României.

Alexandru Pelici, noul antrenor al lui FC Argeș

Alexandru Pelici are 120 de meciuri ca antrenor în Liga 1 la cluburi precum CS Mioveni, FC Hermannstadt, FC Hermannstadt, Voința Sibiu sau Alba Iulia. Tehnicianul are trei promovări în CV din Liga 2 în primul eșalon al României.

După ce a semnat contractul, Pelici a acordat un prim interviu pentru site-ul lui FC Argeș în care a transmis că obiectivul clar din următorul sezon este revenirea în Liga 1.

Interviul acordat de Alexandru Pelici după ce a preluat FC Argeș

Cum ați primit propunerea Argeșului de a prelua echipa și ce obiectiv v-ați propus pentru acest sezon?

A fost o mare bucurie. Mă simt onorat că voi antrena o mare campioană a României. Sunt deja familiar cu județul fiind la a doua experiență pe banca unei echipe din Argeș. Obiectivul meu este promovarea echipei în Superligă, acolo unde este locul lui Argeșului. Fie că e vorba de jucători, staff, conducere sau suporteri, cu toții trebuie să ne gândim doar la promovare.

Care este strategia dvs. pentru a construi o echipă unită la Pitești și pentru a avea un mediu pozitiv în vestiar?

Strategia mea are la bază un element primordial al succesului în fotbal, unitatea vestiarului. Din punctul meu de vedere vestiarul trebuie să aibă un suflet. Actorii principali sunt jucătorii. Ei trebuie să înțeleagă că pentru a reuși în fotbal trebuie să fie un grup unit și o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Ne propunem să aducem jucător buni și foarte buni, iar prin formarea unei familii să facem o echipă foarte bună. Fotbalul a demonstrat de multe ori că degeaba ai jucători foarte buni dacă nu reușești să formezi și o echipă pe măsură. Oriunde am antrenat, scopul meu principal a fost să formez un grup unit și să îi fac pe jucători să pună pe primul loc obiectivul grupului. Îndeplinindu-ți obiectivul la nivel de grup, cu siguranță le vei atinge și pe cele personale. Sper să îi cunosc cât mai repede pe cei care ne vor susține meci de meci. Am văzut că o fac oriunde ar juca echipa. Vreau să ne cunoască pe noi, staff-ul, și pe jucători ca oameni în primul rând și mai apoi ca profesioniști pe teren.

De ce considerați în acest moment că avem nevoie pentru a ataca cu șanse reale promovarea?

În primul rând avem nevoie de unitate, de forța grupului ce va fi format și de liniște. Trebuie să reușim într-un timp scurt să aducem jucători care să înțeleagă repede ceea ce ne dorim de la ei. E posibil să apelăm și la jucători cu care am mai lucrat și care ar fi mai ușor de omogenizat în cadrul grupului pe care vreau să îl formez.

Un mesaj pentru suporterii piteșteni.

Știu că sunt dezamăgiți în aceste momente, dar sper să le readucem încrederea în echipă. Îi dorim alături de noi și sperăm să le oferim cât mai multe momente de bucurie. Nu sunt adeptul cuvintelor mari, dar pot să le promit că ne vom strădui și vom da totul de fiecare dată pentru a ne atinge obiectivul principal și pentru a le reda suporterilor fericirea și mândria.