Cotat la 3.8 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Tavi Popescu a făcut parte din lotul lui Emil Săndoi, care a fost selecționerul României U21 la Campionatul European U21 organizat în țara noastră, dar și în Georgia.

Emil Săndoi dezvăluie: „Am avut multe discuții cu Tavi Popescu. Chiar vrea asta”

Emil Săndoi, demis după evoluția slabă a reprezentativei de tineret de la european, a vorbit despre Tavi Popescu și a remarcat faptul că a purtat discuții cu winger-ul FCSB-ului, care își dorește să evolueze cât mai mult pe teren.

„Am avut multe discuții cu Octavian Popescu. El chiar vrea să se schimbe, am înțeles și am văzut asta. I-am spus să o ceară și în profunzime, dar este obișnuit să primească doar baloane pe interior. La ultimul meci am văzut o îmbunătățire și că vrea să pună în practică ce i-am zis”, a spus Emil Săndoi, potrivit DigiSport.

Octavian Popescu a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum AS Metropolitan, Rapid U19, Universitatea Craiov U19, FCSB II, AFC Turris și FCSB. La „roș-albaștri” a bifat 121 de apariții, a reușit să marcheze 18 goluri și să paseze decisiv în 19 situații.

Critici pentru Octavian Popescu după EURO U21: "N-a jucat nimic! Nici măcar de un milion nu e"

Sorin Cârțu îl acuză pe Octavian Popescu că a întârziat foarte mult jocul echipei naționale prin stilul său, care a fost anticipat foarte ușor de apărările adverse. Fostul președinte al Universității Craiova susține că tânărul jucător de la FCSB nu a arătat că valorează nici măcar un milion de euro.

"Cea mai mare deficiență a noatră este la elementele de bază, la cultura fotbalistică: pasa, preluarea, protecția de balon. Crezi că e vreunul pe care să dai vreo două milioane, un milion după ce au jucat la European? Nicunul nu-l dă. 'Cum să-l dau, domnule, pe Octavian Popescu pe un milion?'. Dar el n-a jucat nimic, n-a jucat de două milioane sau de un milion. Sunt niște decepții. M-am uitat și eu la ceilalți - Italia, Spania, Franța. La noi e ceva incredibil.

Am avut ieri atâtea superiorități numerice ca spațiu și mingea era întârziată de Octavian Popecu. El voia să și-o facă pe dreptul, în interior. El, de când joacă în Liga 1, nu joacă decât pe o anumită caracteritică, iar ăia nu sunt proști, au antrenor care le prezintă.

De câte ori are mingea, el o oprește, întârzie acțiunea și încearcă să o pună pe piciorul drept. Sunt niște decepții mari! N-aveam nicio șansă atât timp cât toți jucătorii, dar fără excepție, n-au jucat decât pentru interesul lor, să epateze ei individual. AU fost situații de doi contra unu și au tras la poartă", a spu Sorin Cârțu, la Digisport.