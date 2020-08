3 nume pentru banca Petrolului! Echipa negociaza cu 3 antrenori: surpriza majora printre favoriti

Costel Enache a plecat, iar Edi Iordanescu are sanse mici sa accepte sa vina la Ploiesti dupa ratarea promovarii.

Clubul a facut o lista cu 3 nume din care va alege antrenorul pentru noul sezon. Conform Liga2.ro, cei 3 antrenori contactati sunt Viorel Moldovan, Liviu Ciobotariu si Mihai Teja! Primii doi sunt liberi, in timp ce Teja e sub contract cu Voluntari si are sanse minime sa vina, avand in vedere ca si-a propus playoff-ul sezonul viitor cu echipa sa.



Moldovan tocmai s-a despartit de Chindia, iar Liviu Ciobotariu a plecat de la nationala Libanului, asa ca pot fi mult mai usor abordati de club.