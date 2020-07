DEZASTRU la Ploiesti dupa ratarea promovarii! Pierde Petrolul marca? Cine vine in locul lui Costel Enache

Petrolul Ploiesti a iesit din calculele pentru promovarea in Liga 1 dupa infrangerea cu 1-2 in fata lui FC Arges.

Petrolul a sperat la promovarea in Liga 1, insa infrangerea cu echipa lui Ionut Badea a pus capat sperantelor ploiestenilor care nu mai au nicio sansa inaintea ultimei etape. Nici barajul nu mai poate fi prins, iar suporterii 'lupilor galbeni' le-au cerut socoteala jucatorilor dupa meciul de aseara. Ultrasii au intrat intai in conflict cu Laurentiu Marinescu, capitanul echipei, iar apoi nu au permis fotbalistilor accesul in hotelul la care trebuiau sa se cazeze si i-au luat la intrebari in parcare.

Fanii il cer la club pe Valeriu Rachita, dupa ce antrenorul Costel Enache si-a anuntat demisia. Suporterii considera ca Rachita este cel care poate indrepta erorile de management facute in acest sezon la club.

"Este adevarat ca m-au sunat suporterii sa ma intorc, dar nu stiu ce se va intampla acum exact. O sa vedem. Sunt plecat din Ploiesti momentan", a spus Rachita pentru Prosport.

Fostul fundas al Petrolului si al Stelei a vorbit si despre problema marcii Petrolul, care a fost castigata de societatea ACS Petrolul 52 Ploiesti in 2017. Au fost sase marci "Petrolul" (FC Petrolul Ploiesti 1924, Fotbal Club Petrolul, Petrolul Ploiesti, FC Petrolul Ploiesti, Petrolul 95 si Petrolul 52) inchiriate pentru 4 ani de catre primarie, insa o conditie pentru a putea fi folosite mai departe de acest termen era promovarea in Liga 1 pana in 2020. Cum acest lucru nu s-a intamplat, marcile ar trebui sa nu mai poata fi folosite de echipa din Liga 2.

"Succesiunea marcii s-a dat cu clauza de performanta. Daca nu s-a respectat clauza din acest an, marcile se intorc automat la primarie. Se poate face o sedinta a Consiliului Local pentru a se oferi din nou actualului club totul. Daca ma intrebati pe mine, eu tot lor le-as da. Doar nu o sa avem si doua echipe Petrolul acum", a mai spus Rachita.

Tot Prosport informeaza ca sposorul principal al clubului, compania Veolia, ar vrea sa opreasca finantarea echipei, francezii fiind nemultumiti de ratarea pentru al doilea an consecutiv a promovarii in Liga 1. Totusi, contractul cu Veolia este valabil pana in 2022.