„Un punct câștigat cu greu!” Concluziile lui Ovidiu Burcă după primul punct al sezonului

Dinamoviștii au deschis scorul în prima repriză, prin Dennis Politic, însă oaspeții au restabilit egalitatea prin Daniel Popa, care a marcat cu o lovitură de cap după o centrare bună a lui Vătăjelu. Astfel, „câinii” au reușit să obțină primul punct în acest sezon.

Dinamo venea după o serie de trei înfrângeri consecutive, însă rămâne pe ultimul loc în clasamentul Superligii.

Ovidiu Burcă: „Vrem să jucăm eficient!”

Ovidiu Burcă a vorbit la finalul meciului, mulțumit de prima repriză făcută de jucătorii săi, dar nemulțumit de golul încasat.

„Un punct câștigat cu greu, am avut momente în joc când am suferit puțin, poate puteam pleca și cu victoria. Un punct e important, se adună, asta e cel mai important. S-a văzut omogenitatea mai mare pe care o au, jucători cu puțin mai multă experiență. Dacă aveam mai multă lucididate, mai multă conexiune cu mingea poate am fi putut construi pentru un rezultat mai bun.

Mă bucur pentru Dennis, e un copil care a plecat in țară pentru a-și îndeplini visul în străinătate, mă bucur că am reușit să îl aducem, sper să crească pe viitor. Jucătorii trebuie să ia decizii singuri în timpul meciului. Încercăm să jucăm un anumit stil de joc, dar vrem să fie eficient. Dacă putem sări tot blocul lor funcțional cu o singură pasă lungă și să facem o situație de gol o vom face.

Ne bucurăm că au venit fanii alături de noi, au venit în număr mare, sperăm să îi facem fericiți”, a declarat Ovidiu Burcă la finalul meciului.

În următoarea etapă, Dinamo joacă pe teren propriu cu FC Botoșani.