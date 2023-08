Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burcă, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că impactul cu Superliga a fost unul dur pentru formaţia sa, care a înregistrat trei înfrângeri consecutive, cu Universitatea Craiova, FCSB şi Sepsi OSK.

Ovidiu Burcă: "Mi-a plăcut foarte mult cum Toni Petrea a schimbat fața FCSB-ului"

Referitor la partida cu Universitatea Cluj, din etapa a 4-a a Superligii, Burcă se aşteaptă la un joc dificil, având în vedere valoarea lotului adversarei şi experienţa antrenorului Anton Petrea.

"Ne aşteaptă o partidă dificilă, pentru că întâlnim o echipă care a arătat un fotbal foarte bun, cel puţin în ultimul meci a făcut un rezultat extraordinar la Craiova (victorie cu 4-3, n. red.). O echipă cu jucători foarte experimentaţi, cu un antrenor care la FCSB a arătat că este un antrenor valoros, mie mi-a plăcut foarte mult cum a schimbat faţa FCSB-ului, apoi anul trecut la Chindia a arătat lucruri foarte interesante, un antrenor cu experienţă.

E un meci dificil, pentru că noi nu am reuşit să adunăm puncte, iar prin această prismă, încrederea, cel mai important ingredient, ne cam lipseşte în momentul acesta, dar sunt convins că vom face un meci bun. Am avut aceste meciuri în care am luat impact cu prima ligă, am văzut despre ce este vorba. A fost dur impactul, dar nu trebuie să ne pierdem speranţa, încrederea că vor veni şi rezultatele", a declarat Burcă.

Ovidiu Burcă, despre obiectivul lui Dinamo

Tehnicianul afirmă că obiectivul principal în acest sezon este formarea unei echipe competitive şi punerea bazelor pentru următorii trei ani, când îşi propune să se lupte la câştigarea titlului de campioană.

"Un sezon bun pentru Dinamo în acest an de tranziţie ar însemna să fie reorganizat din punct de vedere administrativ şi financiar, pentru că există multe necunoscute din punctul ăsta de vedere şi suntem într-un moment de tranziţie, şi stabilizarea şi formarea unei echipe care să ne permită să jucăm cu FCSB cu Craiova şi cu Sepsi de la egal la egal. Nu aş vrea să vorbim despre salvarea de la retrogradare ca obiectiv la Dinamo, pentru că nu este un obiectiv realist, clubul ăsta nu poate să îşi propună un astfel de obiectiv.

Eu îmi propun formarea unei echipe competitive care să le dea speranţe suporterilor că vin să vadă un meci în care nu mai există forţe disproporţionate. În momentul de faţă facem un soi de management de criză, obiectivul nostru este ca de acum în trei ani de zile să ne luptăm la câştigarea campionatului. Sunt nişte paşi mici pe care îi facem acum, sunt nişte schimbări, dar dacă noi anul acesta fixăm o temelie pentru următorii trei ani, eu sunt mulţumit. Vor fi şase luni în care vom aşeza bazele următorilor trei ani", a completat Ovidiu Burcă.

El a remarcat multe aspecte pozitive în partida cu Sepsi OSK, pierdută cu 0-3, exprimându-şi speranţa că Dinamo va reuşi să fie mai incisivă în faţa porţii adverse în următoarele partide.

"Nu mă încearcă un sentiment de frustrare, cu Sepsi diferenţa de scor a fost mult prea mare pentru cum a arătat jocul. Au fost multe lucruri bune pe care le-am făcut, e clar că trebuie să mai lucrăm la unele aspecte ale jocului şi sunt convins că de la săptămână la săptămână vom arăta mai bine. Ideea este că trebuie să adunăm şi puncte, pentru că nu te aşteaptă nimeni. Există acest pericol, ca atunci când pierzi trei meciuri consecutive să îţi pierzi încrederea, dar în ultimul meci am văzut multe lucruri pozitive, am insistat pe ele.

Nimic important nu se poate realiza fără puţină suferinţă. Poate că meciurile astea ne-au făcut să venim cu picioarele pe pământ pentru că a fost o stare de euforie după promovarea de anul trecut. Succesul este cel mai greu de gestionat. Eu cred că nu mai lipseşte mult până când vom avea un joc care să fie mai agresiv în ultimii metri de teren. Să construieşti un joc de atac este mai complicat", a mai spus Burcă.

În ceea ce priveşte condiţiile de care beneficiază jucătorii săi, antrenorul a afirmat că aceştia nu au de ce să se plângă: "Condiţiile la echipă sunt foarte bune, avem salariile plătite la zi, avem condiţii de pregătire. Din perspectiva asta, jucătorii nu ar avea de ce să se plângă. E important să le creăm un mediu stabil, să fie siguri că nimic nu li se poate întâmpla. Încă îi aştept pe jucătorii de atac să joace cu mai multă personalitate, cu mai mult curaj, pentru că în ultimii metri este nevoie de puţin obrăznicie, de mai mult tupeu".

Agerpres